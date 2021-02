Buitenlandse pers kijkt met grote ogen naar ‘cycloon’ Mbappé: “Een stratosferische prestatie”

Champions LeagueDe ‘masterclass’ Kylian Mbappé in Barcelona krijgt vanzelfsprekend heel wat aandacht in de grote internationale (sport)media. Een overzicht.

L’Équipe: “Galactiques”

De toonaangevende Franse sportkrant L’Équipe maakt het met z’n voorpagina nog wat pijnlijker voor FC Barcelona. “Galactiques”, klinkt het groot - een verwijzing naar rivaal Real Madrid, de ploeg waar Kylian Mbappé al vaak aan gelinkt werd.

Uiteraard besteedt ook L’Équipe veel aandacht aan de prestatie van de Franse spits - nog altijd maar 22. “Hij leverde een stratosferische prestatie af. Dankzij zijn hattrick won PSG ruim en zag Barcelona geweldig hard af. Dit was zonder twijfel de beste Europese match van Mbappé sinds hij het truitje van PSG draagt.” De Franse international kreeg een 9 op 10 voor zijn prestatie.

Volledig scherm De voorpagina van L'Équipe vandaag. © L'Équipe

Mundo Deportivo: “Een wervelstorm”

De titel van de Catalaanse krant ‘Mundo Deportivo' zegt meteen alles. “Mbappé vernietigt FC Barcelona in Camp Nou.” De Franse spits krijgt ook in de Barça-gezinde krant heel wat lof. “Naarmate de minuten op de klok vorderden, groeide hij. Hij presenteerde zich als een cycloon bij zijn eerste match ooit in Camp Nou. Dankzij hem kon PSG z’n overwicht ook vertalen naar het scorebord.” Ook de “majestueuze” Verratti wordt bewierookt, bij Barça is er vooral kritiek voor Lenglet, Dest, Piqué en Griezmann.

Volledig scherm De voorpagina van El Mundo Deportivo. © De voorpagina van El Mundo Deportivo.

Marca: “De snelheid en kwaliteit maakten het verschil”

“Nieuwe dreun voor Barcelona in de Champions League”, schrijft Marca. “Voor de mannen van Koeman stond deze wedstrijd met rood gemarkeerd en ze zal ook in het rood gemarkeerd blijven, want een nieuwe remontada in Parijs is onmogelijk. Tegen een PSG dat veel beter was in Camp Nou. Onberispelijke aanpak van Pochettino en dezijnen, die een inspiratieloos Barcelona aan banden legden. De Fransen waren perfect voorbereid en begonnen onder impuls van Verratti met een heel fysiek middenveld dat Busquets, De Jong en Pedri lam legde. Florenzi riep Jordi Alba een halt toe, telkens wanneer Messi de bal kreeg zaten ze er kort op en er was, vooral, Mbappé. De snelheid en kwaliteit bij de Fransen maakten het verschil. Veel meer valt er niet over te zeggen... PSG was beter. Véél beter.”

“Mijlenver achter Atlético in LaLiga, quasi uitgeschakeld in de Copa del Rey, de Supercup verloren... De Champions League was al wat nog restte voor Barça en voor Messi. Een triomf had er misschien toch nog voor kunnen zorgen dat de Argentijn alsnog bleef. Maar nu lijken zijn koffers al gemaakt te zijn.”

Volledig scherm De voorpagina van Marca. © Marca

The Guardian: “Verbazingwekkend”

“Er waren nog vijf minuten te spelen toen Mbappé de bal heerlijk in de verste hoek mikte. Een perfect schot, waarbij het traject van de bal zijn perfecte avond weerspiegelde." Zo begint het verhaal van ‘The Guardian’ over de match. “Een sterke Ter Stegen kon de Fransman niet stoppen. Niemand kon dat. ‘t Was verbazingwekkend. Het soort optreden dat had moeten plaatsvinden voor de ogen van 98.000 mensen die zich overgaven aan zijn superioriteit. Ergens is het jammer dat het in een leeg stadion gebeurde, maar dat doet geen afbreuk aan zijn gewéldige match.”

Volledig scherm The Guardian was vol lof voor Mbappé. © The Guardian

La Gazzetta dello Sport: “Een grootse avond”

Opvallend: het Italiaanse La Gazzetta dello Sport besteedt op z’n voorpagina weinig aandacht aan de match van gisteravond. De focus ligt al op FC Porto-Juventus van vanavond (21u), maar uiteraard ging de prestatie van Mbappé ook in Italië niet helemaal onopgemerkt voorbij. “Mbappé was de grote protagonist in Camp Nou. Met zijn hattrick mepte hij Barça eigenhandig tegen het canvas. Een grootse avond”, klinkt het. Ook van de Italianen krijgt hij een 9 op 10.

Volledig scherm De voorpagina van La Gazzetta dello Sport. De meeste aandacht gaat naar FC Porto-Juventus van vanavond. © La Gazzetta dello Sport

Lees ook: