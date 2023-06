Buitenlandse media zien het lot De Bruyne straffen en noemen Lukaku dé antiheld van finale: “Hij had drie opties: scoren, scoren of... scoren”

Bewogen avond voor Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, gisteren in Istanboel. De Rode Duivel van Manchester City moest de strijd al na een halfuur geblesseerd staken in de Champions League -finale. En Lukaku miste diep in het slot dé kans op de 1-1. Buitenlandse media hebben er alvast een vette kluif aan.

KIJK. De hoogtepunten van de Champions League-finale

La Gazzetta dello Sport: “Lukaku ‘verraadde’ Inter, want net hij was bezig aan een indrukwekkende reeks”

“De Belg speelde twee keer een negatieve rol. Hij had het verloop van de wedstrijd kunnen veranderen”, schrijft de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. “Zijn missers wegen zwaar door. En doen pijn. Die gemiste kopbal was geen wondersave van Ederson, wel gewoon slechte afwerking. Het doel lag half open. Je zag Lukaku wanhopen. Hij sloeg de handen voor het gezicht. Hij ‘verraadde’ op deze manier de ‘Nerazzurri’, want net hij was bezig aan een indrukwekkende reeks, met zeven goals in zijn laatste acht wedstrijden. Zijn avond was nu een nachtmerrie.”

Volledig scherm . © La Gazzetta dello Sport

MARCA: “Lukaku zal nog heel lang aan deze finale denken”

Voor de Spaanse sportkrant MARCA is Romelu Lukaku de antiheld van de finale. De spits krijgt een 1 op 10 voor z'n match, met voorsprong het laagste punt bij Inter. “Hij was de eerste invaller bij Inter, in minuut 57", zo klinkt het. “Eerst voorkwam hij dat ploegmaat Dimarco scoorde en in minuut 88 miste hij zelf een enorme kans. Het leek moeilijker om de bal op Ederson te koppen dan in doel. Hij zal nog heel lang aan deze finale denken.”

Volledig scherm Lukaku kreeg een 1 op 10 van MARCA. © MARCA

De Bruyne krijgt een 5 op 10 van MARCA. “Er zit magie in de schoenen van het Belgische genie, maar hij zat niet in de match”, zo klinkt het. “Champions League-finales lijken vervloekt te zijn voor hem. Tegen Chelsea moest hij al geblesseerd afhaken en ook nu moest De Bruyne al na 35 minuten van het veld.”

Volledig scherm De Bruyne kreeg een 4 op 10 van MARCA. © MARCA

AS: “Hij kon kiezen tussen een goal maken, een goal maken of... een goal maken”

“De kans waar ze over 50 jaar nog over spreken”, kopt AS bij een apart stuk over de misser van Lukaku. “Hij kon kiezen tussen een goal maken, een goal maken of... een goal maken. De Belgische spits herbeleefde zijn nachtmerrie op het WK opnieuw.” De Spaanse krant besteedt ook aandacht aan de blessure van De Bruyne. “Met een droevige blik verliet hij het Atatürk-stadion. Het negatieve herhaalde zich. Twee jaar na zijn zware botsing met Rüdiger strafte het lot hem opnieuw in een van de belangrijkste wedstrijden uit zijn carrière.”

Volledig scherm . © AS

Mundo Deportivo: “De tranen van in Porto en Qatar maakten bij De Bruyne plaats voor feest in Istanboel”

“De Bruyne beleefde dezelfde nachtmerrie als twee jaar geleden”, schrijft Mundo Deportivo. “Maar deze keer huilde hij niet toen hij van het veld stapte. In de hoop dat het voetbal dit keer niet zo wreed zou zijn. En uiteindelijk kon hij ook wel lachen. De tranen van in Porto en Qatar maakten plaats voor feest in Istanboel. Een drama eindigde dit keer met een happy end.” Over Lukaku verwoordde de Spaanse krant het zo: “De misser van Lukaku hield Inzaghi van de Champions League-droom. Plots werd Turkije het WK in Qatar. Die twee fases zullen voor altijd in de hoofden van de Inter-fans blijven spoken.”

Volledig scherm Mundo Deportivo. © Mundo Deportivo.

Lees ook: