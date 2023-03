Buitenlandse media schrijven dat Club en Scott 'to go' Parker best afscheid nemen van elkaar: “Dieptepunt"

Ook in het buitenland worden veel vragen gesteld bij de toekomst van Scott Parker bij Club Brugge na de “vernedering” tegen Benfica. “Vanavond bleek nog maar eens hoe slap Club presteert onder de hoede van de Engelsman: geen aanvallend plan, geen cohesie in verdediging en een middenveld dat vooral gespecialiseerd is in het over zich laten lopen”, luidt het. Een overzicht van de berichtgeving in het buitenland.

KIJK. Benfica liet geen spaander heel van Club Brugge

Voetbal International: “Het ging van kwaad naar erger”

Het Nederlandse Voetbal International zag hoe Benfica meer dan een maat te sterk was voor Club. “Noa Lang sprak op weg naar de return zijn geloof in een stunt uit. De Oranje-international dacht dat Club Brugge de 2-0 achterstand in het tweeluik in de uitwedstrijd nog zou kunnen ombuigen. Zo’n stunt zat er in Estádio da Luz echter geen moment in”, zo klinkt het. “De Belgen konden van begin af aan het tempo van Benfica simpelweg niet bijbenen. De defensie van het teams van Scott Parker wankelde en de machteloosheid leidde tot frustratie, met name bij Lang. De ex-Ajacied kwam amper in het spel voor, maar trok vlak voor rust wel de aandacht met een wilde tackle. Na rust ging het dan van kwaad naar erger voor de club van Parker, die al enorm onder druk stond op weg naar de return. Bjorn Meijer scoorde in het slot nog fraai. Maar hoe mooi dat doelpunt ook was, het kon de pijn aan Belgische zijde niet verzachten.”

Volledig scherm . © VI

The Sun: “Scott to go”

De Britse tabloidkrant The Sun heeft uiteraard veel interesse voor de situatie van Scott Parker. “Er gaan geruchten dat hij zal moeten opkrassen”, zo klinkt het. “Club Brugge werd op een vernederende manier uitgeschakeld door Benfica. Parker arriveerde in december bij de Belgische topclub, in de hoop om zijn trainerscarrière weer op de rails te krijgen. Maar dat lukt voorlopig niet. In twaalf matchen kon hij maar twee keer winnen. Dinsdag bereikte hij een nieuw dieptepunt.”

Volledig scherm . © The Sun

The Daily Mail: “Parker’s job hangt aan zijden draadje”

Ook The Daily Mail zag dat Club Brugge een afstraffing kreeg in Lissabon. “Een klinisch Benfica versloeg een ‘shell-shocked’ - een getraumatiseerd - Club Brugge. De Portugezen zorgen er met deze zege voor dat de job van Scott Parker echt aan een zijden draadje hangt.”

Eurosport: “Best dat er afscheid wordt genomen”

“Opnieuw een erg bleke prestatie van Club Brugge, die ervoor zorgt dat het hoofd van Scott Parker nog wat verder op het kapblok ligt. Vanavond bleek nog maar eens hoe slap Club presteert onder zijn hoede: geen aanvallend plan, geen cohesie in verdediging, een middenveld dat vooral gespecialiseerd is in het over zich laten lopen. Benfica speelde goed, maar Club gaf hen alle ruimte en tijd om dat ook te doen. Zeven goals over twee wedstrijden, is het verdict. Bijzonder moeilijk om te zien hoe Parker dit nog kan omkeren. Met twee zeges in twaalf matchen, zou het beste weleens kunnen zijn dat beide partijen afscheid van elkaar nemen.”

Volledig scherm © Photo News

BBC: “Eerste Engelse coach die vijf goals incasseert in CL-match”

“De toekomst van Parker is onzeker na de Europese exit van Club Brugge”, kopt BBC. “De voormalige manager van Fulham stond voor de moeilijke taak om een 0-2-nederlaag uit de heenwedstrijd recht te zetten. Maar zo’n zwaar verlies had hij misschien niet zien aankomen. In Portugal kreeg hij vijf doelpunten tegen, goed voor een totaalscore van 7-1. Parker is zo de eerste Engelse coach die in één Champions League-wedstrijd vijf goals incasseert. Hij won met Club Brugge, sinds zijn aanstelling in december, slechts twee wedstrijden en beseft dat zijn toekomst bij de club niet meer in zijn eigen handen ligt.”

Volledig scherm © AFP

El País: “Benfica drijfde Club tot wanhoop en frustratie”

“Noch Paris Saint-Germain, noch Juventus heeft Benfica al kunnen kloppen in deze Champions League. Wat zou een Club Brugge in verval dit dan wel kunnen doen? Deze ploeg lijkt in niets meer op het team dat in de groepsfase Bayer Leverkusen en Atlético Madrid achter zich liet. Na de heenmatch ontbrak elk verrassingselement ook in de return. Benfica liet zijn Belgische prooi nooit los en ontwikkelde een erg hoog tempo aan de bal. Tot wanhoop van Club, dat zich louter met fouten nog ietwat staande kon houden. Tot frustratie van Club ook, zoals toen Sylla een penaltyfout maakte.”

De Spaanse krant haalt er ook de vloek van Bela Guttmann nog eens bij, de coach die hen begin jaren ‘60 twee keer de beker met de Grote Oren bezorgde maar 61 jaar geleden een verzoek tot salarisverhoging beantwoord zag met ontslag. De Hongaar sprak toen dat Benfica nooit nog een Europacup I zou winnen. “Die vloek kan het dit jaar doorbreken”, vindt El País.

Volledig scherm © El País.

L’Équipe: “Club speelbal van indrukwekkend Benfica”

Benfica bevestigde zijn superioriteit, op zowel collectief als individueel vlak. Wat betreft dat laatste, viel vooral het talent van Gonçalo Ramos, Joao Mario en Rafa Silva op. Zowel voor als na de pauze was Club de speelbal van een indrukwekkend Benfica, dat niet naliet zijn fans te plezieren. Vooral de pas 21-jarige Gonçalo Ramos, die op het voorbije WK ook al drie keer scoorde voor Portugal tegen Zwitserland, was de grote man met twee goals en een assist. Hij was een continue gesel voor de Belgische defensie. Scherp, techniek te koop en bovendien erg efficiënt.”

Volledig scherm Gonçalo Ramos maakte grote indruk. © Photo News

La Gazzetta dello Sport: “Debacle loerde om de hoek en kwam er ook”

“2023 begon slecht voor Club Brugge en het gaat steeds slechter: slechts twee keer gewonnen. De terugkeer van de Champions League bood Club een kans om weer op te staan, maar het verhaal van de wedstrijd speelde zich al na een minuutje af. De VAR annuleerde dat Portugese feestje en de Belgen slaakten een zucht van opluchting, maar het debacle loerde om de hoek en daar zouden ze niet van bespaard blijven. Ook in de tweede helft waren de aanvallende ideeën van Brugge zo goed als nihil, terwijl Benfica een doelpuntenmachine was die doorzette tot de laatste minuut. Brugge verliet uitgeput het veld, Benfica voegde weer een droomnacht toe aan een tot dusver nagenoeg perfect seizoen.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © ANP / EPA