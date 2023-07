Buikvirus teistert Genk, dat voorsprong uit handen geeft tegen Servette: “Mijn middenveld was doodziek”

In Europa krijg je niks cadeau, zeker niet als er Champions League-voetbal op het spel staat. Een door een virus geteisterd KRC Genk kwam tegen een stug Servette op voorsprong dankzij een kopbal van Tolu en leek dankzij een ijzersterke Maarten Vandevoordt op weg naar de zege, maar gaf het nog uit handen. 1-1 in Genève.

Mede door een vervelend virus werd het een lastige avond voor de mannen van Wouter Vrancken, die een gehavend middenveld binnen de lijnen moest brengen. “El Khannouss, Hrosovsky en Heynen waren deze middag nog doodziek”, legde de Genkse T1 uit. “Die jongens wilden per se spelen. Het is een verklaring voor het gebrek aan energie op het middenveld, waardoor de aansluiting minder was en we defensief fragieler waren dan anders. Hopelijk blijft het hierbij en krijgen we de komende dagen niet nog meer zieken.”

Tussen de palen kreeg Maarten Vandevoordt de voorkeur op de van Anderlecht overgekomen Hendrik Van Crombrugge. De doelman van de Belgische U21 keepte ijzersterk en hield Genk meermaals recht tegen dat opportunistische aanvalsspel van het Servette van ex-Anderlechttrainer René Weiler. “Ik ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen”, zei Vandevoordt achteraf. “Hij leek er niet in te gaan vandaag, het is dubbel vloeken als je toch nog een goal slikt. We moeten uit deze match leren, maar ik denk dat het volgende week wel goed zal komen.”

Nog volgens Vandevoordt, die uiteindelijk een kwartier voor tijd de gelijkmaker slikte, is er voor hem niets veranderd na de komst van Van Crombrugge. “Er is een goeie keeper en collega bijgekomen. Of het lekker is dat ik na de komst van een concurrent goed heb gepresteerd? Het is mooi meegenomen, maar je probeert altijd goed te presteren.”

Volledig scherm Maarten Vandevoordt. © Photo News

De Limburgers begonnen wel aardig in het Stade de Genève. Het ging vlotjes van voet tot voet en met name Paintsil was gevaarlijk. De 0-1 kwam er uit een hoekschop in minuut 21.

Hrosovsky bracht voor, Tolu kopte in de verre hoek raak. Vieren deed de Nigeriaan op zijn typische wijze: nippend aan een denkbeeldig kopje thee. De thuisfans smaakten het niet zo.

Het zag er op dat moment goed uit voor Genk, maar in Europa moet je er altijd harder voor werken. Daarbij zat de Belgische vicekampioen zichzelf bij momenten dwars, terwijl de thuisploeg volle kracht vooruitging. Weiler wilde op voorhand niks kwijt over zijn strijdplan. Wat spielerei, want al te complex was het niet: power en directheid. Het leverde kansen op, temeer omdat de Genkse defensie bij vlagen dus kwetsbaar oogde.

Zo liet Bedia (ex-Charleroi) een enorme mogelijkheid liggen en knalde Douline uit het niets op de paal. Genk ging met een gevleide voorsprong de rust in.

Volledig scherm © BELGA

Geen 0-2, maar 1-1

En dus werd Mike Trésor, die na overleg met zijn coach op de bank was begonnen, opgetrommeld om in de tweede helft orde op zaken te stellen. Het leek te renderen, want de assistkoning diende Heynen een uitgelezen kans tot de 0-2 aan. De Genkse aanvoerder knalde op de vuisten van Servette-doelman Frick.

De goal viel aan de overkant. Kayembe, die zeer matig debuteerde, liet zich een kwartier voor tijd aftroeven door Rouiller en die liet Vandevoordt kansloos. Verdiend, maar ook zuur. Even daarvoor werd de 0-2 van Genk (een owngoal van Tsunemoto) afgekeurd wegens nipt buitenspel van Paintsil.

1-1 was het verdict. Volgende week woensdag zal Genk de poort richting de derde voorrondes van de Champions League, waar een tweeluik met Rangers FC wacht, open moeten beuken

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Crivelli haalt de bal van de lijn! Ei zo na ging Genk nog met de overwinning aan de haal. Crivelli haalt een schot van Cuesta van de lijn. Gele kaart voor Jeremy Guillemenot Vijf minuten extra tijd Er wordt vijf minuten langer gevoetbald. Kan Genk nog eens dreigen? Toluwalase Emmanuel Arokodare wordt vervangen door Yira Sor Patrik Hrošovský wordt vervangen door Matias Alejandro Galarza Gele kaart voor Carlos Cuesta Vandevoordt goed plat Daar is de thuisploeg opnieuw. Vandevoordt gaat goed plat op een plaatsbal van invaller Fofana. Schot Trésor afgeblokt Kan Genk nog een slotoffensief uit de mouw schudden? Trésor neemt zijn ploeggenoten op sleeptouw, maar zijn schot verdwijnt via het been van een Servette-verdediger in hoekschop. Gele kaart voor Joseph Paintsil David Douline wordt vervangen door Gaël Ondoua Chris Bedia wordt vervangen door Ronny Rodelin 1-1 GOAL van Steve Rouiller! Daar is de verdiende gelijkmaker voor Servette. Centrale verdediger Rouiller kopt een goed aangesneden vrije trap van Cognat voorbij Vandevoordt in doel. .@KRCGenkofficial krijgt een koekje van eigen deeg... 😔 pic.twitter.com/FrSAIORbS8 — Play Sports (@playsports) July 25, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Alexis Antunes wordt vervangen door Jeremy Guillemenot Cognat naast Cognat krult het leer richting de verste hoek, maar zijn poging belandt naast de verkeerde kant van de paal. Genk haalt - nog maar eens - opgelucht adem. Dereck Kutesa wordt vervangen door Boubacar Fofana 0-2 afgekeurd Tsunemoto verschalkt zijn eigen doelman, maar het feestje gaat niet door. Het doelpunt wordt afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Paintsil. Bryan Heynen wordt vervangen door Aziz Ouattara Mohammed Heynen is de volgende die naar de kant wordt gehaald. Hij is niet helemaal fit en wordt gespaard met oog op de competitiewedstrijd tegen RWDM van aankomende zaterdag. Gretige Trésor Mike Trésor is prima ingevallen en brengt wat meer schwung in het spel van Genk. Kan hij straks de boeken helemaal toedoen? Bilal El Khannous wordt vervangen door Anouar Ait El Hadj El Khannous mag gaan rusten. Zijn 'maatje' El Hadj maakt zijn opwachting.

