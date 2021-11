Breedlachende Lukaku traint opnieuw mee bij Chelsea, coach Tuchel: “Misschien kan hij tegen Juventus paar minuten spelen”

Thomas Tuchel wilde voor de avondtraining niet te veel prijs geven over zijn plannen met ‘Big Rom’, maar hoogstens krijgt hij morgen tegen Juventus een handvol minuten als invaller. Om te starten is zijn achterstand nog net iets te groot. “Ik ben nog niet zeker over Romelu”, zei Tuchel voor de training. Er was druk overleg tussen de dokters en kinesisten. Er wordt weinig geriskeerd. “Misschien zit hij in de selectie en kan hij een aantal minuten spelen. Maar dat is het absolute maximum dat we eruit kunnen halen.”