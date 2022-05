Blunderende Karius en fenomenale goal Bale: zo klopte Real Madrid Liverpool vier jaar geleden

Champions LeagueOok in 2018 stonden Liverpool en Real Madrid tegenover elkaar in de finale van de Champions League. In Kiev eisten twee spelers een hoofdrol op: Gareth Bale speelde misschien wel zijn beste wedstrijd ooit voor Real Madrid, terwijl Liverpool-doelman Loris Karius een regelrechte nachtmerrie beleefde.

Vier jaar geleden lagen de machtsverhoudingen tussen de twee traditieclubs nog helemaal anders. Jürgen Klopp ging in Kiev op zoek naar zijn eerste trofee als trainer van Liverpool, terwijl het Real Madrid van Zinédine Zidane de beker met de grote oren voor de derde keer op rij in de lucht kon steken. ‘De Koninklijke’ begon dan ook als favoriet aan de finale.

Exit Salah en onwaarschijnlijke blunder Karius

Beide ploegen hielden elkaar voor de rust goed in evenwicht. Het grootste moment van opwinding in de eerste helft was dan ook geen doelkans, maar een blessure voor Liverpool-ster Mohamed Salah. De Egyptenaar werd door Sergio Ramos met een heuse judoworp tegen de mat gegooid. Salah blesseerde zich daarbij aan zijn schouder en moest gewisseld worden. Ramos kwam weg zonder kaart.

Als het in het spel zelf niet lukt, zal ik wel even een handje toesteken, moest Karius gedacht hebben vlak na rust. Bij een uitworp rolde hij de bal domweg tegen Karim Benzema aan en zo caprioleerde de bal in doel. Plotsklaps 1-0 voor Real. Maar de reactie van Liverpool bleef niet lang uit. Lovren kopte nog geen vijf minuten later een corner tot bij Mané die aan de tweede paal de gelijkmaker kon binnenduwen. 1-1 en alles terug te herdoen.

Volledig scherm Gareth Bale en Loris Karius: de twee hoofdrolspelers tijdens de finale in 2018 © rv

Gloriemoment Bale en blunderende Karius (bis)

Maar net na het uur was hét moment van Gareth Bale aangebroken. Met een heerlijke ‘bicyclette’ vanop de rand van de zestien gaf hij Karius het nakijken. Een van de mooiste goals ooit in een Champions League-finale en Real opnieuw op voorsprong.

En tien minuten voor tijd ontnam de onfortuinlijke Karius zijn ploeg alle hoop. Een zwabberbal van opnieuw Bale glipte door de handen van de Duitse doelman. Een tweede blunder van de man die de voorkeur kreeg op Simon Mignolet bezorgde Real Madrid zo zijn dertiende en voorlopig laatste Champions League-titel.

Nog veel dezelfde jongens

Bij Real Madrid zitten 10 van de 14 spelers die in 2018 in actie kwamen ook voor deze finale in de selectie. Al zijn enkel Benzema, Carvajal, Kroos, Modric en Casemiro momenteel nog vaste waarden. Of Marcelo, Isco, Asensio, Nacho en Bale ook dit keer minuten zullen krijgen, is nog maar de vraag.

Bij Liverpool zijn 8 van de 13 tenoren uit 2018 dit jaar in de selectie opgenomen. De kans is groot dat we Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Milner, Henderson, Salah, Mané en Firmino ook morgen in actie zullen zien.

Is Real Madrid in vergelijking met vier jaar geleden mannen als Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane en Sergio Ramos kwijtgespeeld, gaat het bij Liverpool om minder illustere namen als Loris Karius, Dejan Lovren en Adam Lallana. De Engelsen staan er op papier dus beter voor dan in Kiev, maar weten ook welke miraculeuze comebacks de Madrilenen dit jaar al uit hun sloffen hebben geschud. Het blijft morgen dus hoe dan ook nagelbijten tot de laatste minuut.