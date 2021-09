Bij L’Équipe waren ze minder onder de indruk: Franse sportkrant buist twee spelers van Club Brugge na stunt

Op het middenveld had Club het wel moeilijker, vindt de krant. “Eder Balanta (4 op 10) was in oorlogsmodus, maar minder op zijn gemak in balbezit. Mats Rits (5 op 10) streed voor wat hij waard was en achterin toonde Jack Hendry (6 op 10) karakter. Hij dirigeerde zijn verdediging en had vlak na rust zelfs kunnen scoren. Clinton Mata (5 op 10) snoerde Neymar de mond, maar had het in het begin van de match wel moeilijker met Mbappé. Stanley Nsoki (6 op 10) was serener in de tweede helft en hield Icardi in het slot van de match goed in de gaten. Simon Mignolet (6 op 10) vermeed tot slot dat Messi of Mbappé een tweede goal konden maken voor PSG.”