Beresterke Courtois stopt penalty Messi en is 90 minuten lang onklopbaar, tot Mbappé in blessuretijd duivels ontbindt

Champions LeagueThibaut Courtois was tegen PSG meer dan 90 minuten onklopbaar. Maar tegen een klasseflits van Kylian Mbappé in de toegevoegde tijd kon ook de doelman van de Rode Duivels niet op.

‘t Was sterren spotten vanavond in het Parc des Princes in Parijs. Lionel Messi, Kylian Mbappé aan de ene kant, Vinícius Junior, Karim Benzema en Luka Modric aan de andere zijde. Bij Real stond Thibaut Courtois naar goeie gewoonte tussen de palen, Eden Hazard zat - naar intussen minder goeie gewoonte - op de bank. Net als Neymar overigens - de Braziliaan is nog maar pas terug na een enkelblessure.

In de lijn der verwachtingen was Real niet naar Parijs gekomen om het spel te maken. PSG eiste meteen de bal op en drukte de Koninklijke terug op de eigen speelhelft. Dani Carvajal had het na een kwartier al gehad met de stroomstoten van Kylian Mbappé. De Fransman was z’n belager meer dan eens te snel af, maar gelukkig voor Real pakte Courtois uit met een goeie beenredding. Mede dankzij onze landgenoot stond bij de rust 0-0, na een eerste helft waarin de liefhebber toch vooral op de honger bleef zitten.

Altijd weer Courtois

Na de pauze hetzelfde spelbeeld: PSG kwam, Real leunde achterover. En kon vooral rekenen op een uitstékende Courtois. Vijf minuten ver in de tweede helft hield-ie Mbappé met een prima reflex van de 1-0. Toegegeven, de bal was vrij centraal, maar onze nationale doelman was o zo snel bij de grond. En dan moest het beste nog komen...

Want toen Carvajal alweer te kijk werd gezet door Mbappé en in de zestien aan de noodrem trok, ging de bal op de stip. En kwam niet Mbappé, maar wel Messi oog in oog met Courtois te staan. De Argentijn kon z’n flauwe wedstrijd opfleuren met een goal, maar Courtois koos de goeie hoek en hield z’n ploeg zo nog maar eens overeind. De derde penaltysave van Courtois al in 2022 - en dat op drie pogingen.

Courtois leek de held van de avond te worden, tot Kylian Mbappé diep in de toegevoegde tijd alsnog z’n duivels ontbond. Met een klasseflits wurmde het fenomeen zich tussen twee verdedigers door om Courtois dan toch te verslaan. Voordeel PSG, Real heeft werk voor de boeg over drie weken in Bernabéu.

