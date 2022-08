Bekend volk, sterke thuisreputatie en goalgetter op rechtsback: Union knalt beter meteen in ‘thuis’match tegen Rangers

Champions LeagueSchoon volk over de vloer aan Den Dreef. Niet voor één of andere galamatch, wel voor de vetpotten van de Champions League. Union ontvangt straks met Rangers FC een andere traditieclub. Europa League-finalist. 55-voudig kampioen van Schotland. Met heel wat bekend volk in de lappenmand, en een ijzersterke reputatie tegen de Belgen.

Statistieken zijn maar wat ze zijn. Maar uit sommigen kan je veel afleiden. Rangers had in hun eerste competitiematch afgelopen zaterdag 83 procent balbezit. Amper 17 voor Livingston. 21 schoten tegen 5. 728 passes tegen 157. En toch kon de Schotse nummer twee pas 20 minuten voor tijd op en over de tegenstand gaan. 1-2.

De hand van Giovanni van Bronckhorst, Nederlander met een tikkeltje Barça-DNA. Met dominant voetbal en een goeie organisatie stuntten de Schotten vorig jaar tot in de finale van de Europa League. Aaron Ramsey - intussen teruggekeerd naar Juventus - miste als enige z'n elfmeter in de allesbepalende strafschopreeks. De grote climax, exact 10 jaar na het faillissement, bleef uit. Het verschil tussen rechtstreekse groepsfase van de CL, en de derde voorronde ervan, tegen... Union. Traditieclubs onder elkaar. De ene opgericht in 1897, Rangers nog 25 jaar eerder.

Ex-Genk-speler Ianis Hagi moet Union alvast niet vrezen: die ligt tot december in de lappenmand. Kemar Roofe (ex-Anderlecht) haalde de Europese lijst niet eens, maar ook hij is nog revaliderende. Nieuwkomer Rabbi Matondo, ruwe diamant van Cercle Brugge vorig seizoen, is na een aardige voorbereiding net op tijd weer fit om mee op het vliegtuig naar België te stappen. En ook Fashion Sakala (ex-KVO) zal er bij zijn, maar die verwarmt voornamelijk zijn zitje op de bank.

Van de finalistenploeg vertrokken voorlopig alleen Bassey en Aribo voor groot geld. Samen goed voor 30 miljoen euro. Karel Geraerts zal zijn manschappen dus eerder waarschuwen voor andere namen. Genre James Tavernier. De rechtsback maakte indruk door 18 doelpunten en 16 assists te laten noteren op één seizoen. Cijfers die hij eigenlijk al vier jaar lang kan voorleggen. Specialist op elfmeter en vrijschop. En tegen Livingston maakte de 20-jarige Malik Tillman, geleend van Bayern, indruk bij zijn invalbeurt. Normaliter tippen we ook Ryan Kent in dit lijstje, maar die viel op het nippertje geblesseerd uit.

Antwerp mocht het anderhalf jaar geleden al ondervinden. 3-4 op de Bosuil, 5-2 in Schotland. Standard een paar maanden eerder van hetzelfde laken een broek: 3-2 en 0-2. 0 op 12 voor de Belgische teams in de recente geschiedenis. In hun hele bestaan staat de balans op 4 op 30: 4-1 tegen Standard in 1962 en 1-1 tegen Club Brugge in 1992 als enige keren puntenverlies.

Ibrox als oninneembare vesting

In Ibrox moet Union niet al te veel hoop koesteren op een stunt. Het stadion van Rangers kan er een ware heksenketel zijn. Tegelijk innemend en oninneembaar. De ‘Gers’ verloren er vorig jaar maar één keer, tegen grote rivaal Celtic nota bene. En ook Europees kwam er niemand zonder kleerscheuren terug uit Glasgow. Keer op keer trok Rangers daar een nederlaag uit de heenmatch voor eigen volk nog recht, in hun wandeling richting finale. Tegen Rode Ster Belgrado, tegen Braga en ook tegen RB Leipzig. Alleen Borussia Dortmund wist er gelijk te spelen, maar die hadden thuis al een stevige pandoering gekregen.

Het moet dus ‘thuis’ gebeuren. Tussen aanhalingstekens, want het Stade Joseph Marien zal geen decor zijn in de Champions League. 30 kilometer verder aan Den Dreef in Leuven is ‘t te doen. Als Lazare die afstand met trein en step kan overbruggen, moet het supporterslegioen uit Sint-Gillis dat ook kunnen. Toch?

