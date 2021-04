Bayern heeft aan 31 (!) kansen niet genoeg om spektakelstuk tegen PSG te winnen: “Deze match had absoluut alles”

In de Duitse media wordt de nadruk gelegd op het enorme aantal kansen dat Bayern kreeg: 31-6 was het bizarre verschil in doelpogingen gisteravond. “En toch leed Bayern z’n eerste nederlaag in de Champions League onder Hansi Flick”, stelt Kicker. “De nieuwe editie van de finale van vorig jaar was lange tijd een eenzijdige aangelegenheid, waarover niet iedereen in München geïrriteerd na afloop was.”

De afwezigheid van de geblesseerde topschutter Robert Lewandowski liet zich voelen bij de Duitse Rekordmeister. “We moeten duidelijk meer goals maken”, stelde Thomas Müller na afloop. “Als het 5-3 of 6-3 wordt, heeft niemand iets te zeggen. Als we meer killersinstinct aan de dag leggen, praten we over een andere wedstrijd.”

Zeldzame fout Neuer

Bild vreest het ergste voor Bayern na de “gekke nederlaag” . “Ze zal pijn doen, want wereldkeeper Manuel Neuer maakte bij de 0-1 een zeer zeldzame fout.” Toch staat de krant ook stil bij het spektakel dat Bayern en PSG boden. “Deze wedstrijd had absoluut alles, alleen geen toeschouwers in het stadion.‘’

Flick behoudt ondanks de 2-3 de hoop op de halve finales. “Dit is een zeer ongelukkige nederlaag”, zei de trainer. “PSG was bijzonder efficiënt en scoorde uit slechts een paar kansen drie keer. Wij domineerden de wedstrijd, hadden 31 schoten op doel. We speelden indrukwekkend. Helaas waren we voor het doel niet klinisch en efficiënt genoeg. Het team heeft 90 minuten lang gevochten op het veld en niet opgegeven. We hebben volgende week nog een wedstrijd in Parijs en we gaan er alles aan doen om daar een positief resultaat te behalen. We willen naar de halve finales, deze uitslag verandert daar niets aan.”

