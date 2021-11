Barcelona blijft steken op gelijkspel tegen Benfica en moet vrezen voor mislopen knock-outfase

Champions LeagueFC Barcelona en Benfica kwamen in een rechtstreeks duel om de tweede plaats niet tot scoren. Daardoor zijn de Catalanen nog niet zeker van overwintering in de Champions League. Barça blijft wel twee punten vóór Benfica in de stand, maar speelt op de slotspeeldag op bezoek bij... Bayern München.

Xavi vierde vanavond zijn debuut als coach in de Champions League. De Spanjaard zag hoe zijn troepen meteen het heft in handen namen. Een bedrijvige Demir en Alba waagden hun kans, maar Vlachodimos liet zich niet verschalken. Nadien kwam Benfica meer in de wedstrijd, met een reuzenkans voor Yaremchuk als gevolg. De ex-spits van AA Gent kopte een hoekschop van dichtbij op Ter Stegen.

Volledig scherm © EPA

Meteen erna ontsnapte Barça opnieuw aan een 0-1-achterstand. Otamendi kwam in balbezit na een hoekschop en ramde het leer vervolgens via de onderkant van de lat in doel. Maar het doelpunt werd afgekeurd, omdat bij die corner de bal de achterlijn overschreed. Zonde voor de bezoekers.

Vlak voor rust ook een enorme mogelijkheid voor de thuisploeg. Demir pakte uit met een heerlijke plaatsbal richting de linkerbovenhoek, maar zijn poging belandde tegen de lat. Een ‘Messi-moment’ in Barcelona. Zo trokken beide teams met een brilscore richting kleedkamers.

Volledig scherm © EPA

Na de pauze was er minder animo. De Jong zag zijn kopbal halverwege de tweede helft gered worden door Vlachodimos. Tien minuten voor affluiten liet Araújo de netten trillen na een fantastische voorzet van Alba. Maar het feestje werd afgekeurd wegens nipt buitenspel. Finaal had Seferovic diep in de blessuretijd de winning goal aan de voet, maar de spits besloot onbegrijpelijk naast. Eindstand: 0-0.

Barcelona is door het scoreloos gelijkspel nog niet geplaatst voor de volgende ronde in de Champions League. De Blaugrana blijven wel twee punten voor Benfica in de stand, maar moeten op de slotspeeldag naar groepswinnaar Bayern München, terwijl Benfica het in eigen huis opneemt tegen het uitgeschakelde Dinamo Kiev. ‘t Wordt bibberen voor Xavi en co.

Volledig scherm © REUTERS

