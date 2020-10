Barça wint op veld van Juve na lucky goal en strafschop, Morata ziet drie doelpunten afgekeurd worden

Toch was het Barça dat na een klein kwartiertje op voorsprong kwam. Een gretige Ousmane Dembélé zag zijn schot via een Italiaans been over doelman Szczesny in doel vallen. Met een flinke portie geluk, dat wel, maar het doelpunt telde wel degelijk. Dat was tot twee keer toe niet het geval aan de overkant. Morata liet de netten twee keer trillen, maar Makkelie keurde beide goals - terecht - af wegens buitenspel. Messi kreeg nog een uitstekende kans op de 0-2, maar de Argentijn besloot naast. De bezoekers doken zo met een kleine voorsprong de kleedkamer in.