Balverlies Doku luidt fatale tegengoal in, Chelsea en Sevilla al geplaatst voor volgende ronde

Champions League Waarom Clement voor Balanta en Krmencik kiest

20:40 Eder Balanta én Michael Krmencik in de basis dus bij Club Brugge voor de aartsmoeilijke opdracht bij Borussia Dortmund. “Met Balanta kies ik voor frisheid, Mats heeft heel veel matchen op rij gespeeld”, zo verklaarde coach Philippe Clement zijn keuze kort voor de aftrap. “En ook vanwege het voetballend vermogen dat hij heeft. Het is wel al even geleden dat hij nog eens gespeeld heeft, maar hij heeft wat privéproblemen gehad waar ik niet over ga uitweiden. Da’s nu voorbij en hij traint opnieuw goed, dus daarom start hij. Van Krmencik verwacht ik dat hij diepgang brengt en dat hij weegt op hun verdediging, waardoor er ruimtes komen voor Diatta, Lang en Vanaken.”