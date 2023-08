Bakayoko blinkt met twee assists uit: “Natuurlijk blijf ik bij PSV”

In het niet-kampioenenspoor won PSV op overtuigende wijze van Sturm Graz. De Oostenrijkers dropen in een regenachtig Philips Stadion kansloos af met 4-1. Johan Bakayoko (20) was al snel goed voor een assist voor Isaac Babadi, 18-jarig jeugdproduct van PSV. Halfweg de eerste helft zette kapitein Luuk de Jong de Eindhovenaren op een comfortabele dubbele voorsprong. Het speerpunt knikte een nieuwe assist van Bakayoko in de 22ste minuut tegen de netten.

Ook Noa Lang, die Club Brugge eerder deze mercato inruilde voor PSV, liet zich even voorbij het halfuur opmerken. De flankspeler viseerde in de 32ste minuut de vuisten van de Nederlandse doelman Kjell Scherpen, waarop De Jong in de rebound onhoudbaar zijn tweede treffer in doel vlamde. De bezoekers prikten op een handvol minuten van de rust tegen via Jon Gorenc Stankovic, die een corner binnenkopte. Diep in de tweede helft diepte Ibrahim Sangaré (73') opnieuw uit tot drie doelpunten verschil. Bakayoko ging in de 84ste minuut naar de kant voor landgenoot Yorbe Vertessen. De uiteindelijke winnaar van het tweeluik komt in de vierde en laatste voorronde de Zwitserse Racing Genk-boeman Servette Genève of het Schotse Rangers van Nicolas Raskin tegen.

Bakayoko is blij met Peter Bosz bij PSV. De flankaanvaller voelt zich onder de nieuwe trainer wat vrijer op het veld dan onder de vorige coach Ruud van Nistelrooij. “Ik kan mijn kwaliteiten wat beter benutten”, vertelde de 20-jarige Bakayoko bij Nederlandse media. “Mijn kwaliteiten liggen bij het maken van acties. Hoe dichter bij het doel ik speel, hoe gevaarlijker ik ben.”

Bakayoko stelde in de vierde minuut de jonge middenvelder Isaac Babadi in staat te scoren. “Ik heb een speciale band met hem”, aldus de Belgische international. “Ik ben snel vrienden met hem geworden, het voelt alsof hij mijn kleine broer is. Toen hij scoorde, voelde het alsof ik zelf scoorde.”

Bosz was ondanks de ruime zege aardig kritisch op het spel van PSV. Bakayoko vindt dat goed. “Als we kampioen willen worden, moeten we dat uitstralen. De trainer was ook wel positief, maar er waren dingen die beter konden. Het is duidelijk wat de trainer wil. Hij straalt vertrouwen uit.” Bakayoko maakt een snelle ontwikkeling door. Tot januari was hij nog geen basisspeler bij PSV. Inmiddels is hij een van de belangrijkste krachten. Een transfer naar het buitenland gaat hij deze periode niet meer maken, beloofde hij. “Natuurlijk blijf ik bij PSV.”

PSV wees eind januari, op de laatste dag van de vorige transferperiode, een bod van Paris Saint-Germain op Bakayoko af. De Franse topclub had een bedrag van 8 miljoen euro over voor de aanvaller. Dat bedrag had door bonussen op kunnen lopen tot 15 miljoen.

Derde voorronde heen: FC Kopenhagen (Den) - Sparta Praag (Tsj) 0-0

Rakow (Pol) - Aris Limassol (Cyp) 2-1

PSV Eindhoven (Ned) - Sturm Graz (Oos) 4-1

AEK Athene (Gri) - Dinamo Zagreb (Kro) uitgesteld

Klaksvik (Fae) - Molde (Noo) 2-1

Braga (Por) - TSC Bačka Topola (Ser) 3-0

Olimpija Ljubljana (Sln) - Galatasaray (Tur) 0-3 Woensdag :

Panathinaïkos (Gri) - Marseille (Fra)

Slovan Bratislava (Slk) - Maccabi Haïfa (Isr)

Glasgow Rangers (Sch) - Servette Genève (Zwi)

