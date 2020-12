Axel Witsel klaar voor duel tegen ex-club Zenit: “Ons verzekeren van groepswinst”

Champions LeagueBorussia Dortmond kan zich morgenavond verzekeren van groepswinst in poule F. Daarvoor moet het beter doen dan Lazio, dat tegen Club uitkomt. “We willen echt als eerste eindigen in de groep. Het wordt een belangrijke match tegen Zenit”, aldus Axel Witsel.

Een overwinning bij het al uitgeschakelde Zenit levert Dortmund zeker de groepswinst op. Dan treft de Duitse club bij de loting volgende week maandag een team dat op de tweede plaats eindigde en speelt het de return van de achtste finales in eigen stadion. Doen de Borussen het echter slechter dan Lazio thuis tegen Club Brugge, dan zijn de Romeinen groepswinnaar.

Axel Witsel neemt het in Sint-Petersburg op tegen zijn ex-team. "Het klopt dat we heel wat wedstrijden spelen in deze periode, maar ik voel me goed. Ik ben klaar om morgen te spelen", verklaarde de Rode Duivel. “We willen echt als eerste eindigen in de groep. Het wordt een belangrijke match tegen Zenit.” Favre had nog woorden van lof voor Witsel. "Hij is zeer belangrijk voor de ploeg", zei de T1.

Favre mist heel wat pionnen in de match tegen Zenit Sint-Petersburg op de zesde en laatste speeldag in Champions League-groep F, de poule van Club Brugge. In Rusland ontbreken naast topspits Erling Haaland en Rode Duivel Thomas Meunier (beiden spierblessure) ook Reinier (corona), Marcel Schmelzer (herstelt van knieoperatie), Thomas Delaney (rugproblemen), Raphaël Guerreiro (spierproblemen), Manuel Akanji (last aan knie), Mahmoud Dahoud (ziek) en Mateu Morey (spierproblemen).

Volledig scherm Lucien Favre © AP

Ondanks de grote ziekenboeg hoopt Favre de groepsfase in schoonheid af te sluiten, zo verklaarde de Zwitser op de persconferentie daags voor de wedstrijd. “Het is belangrijk dat we al voor de achtste finales geplaatst zijn. Natuurlijk willen we ons nu ook verzekeren van de groepszege.”

In groep F is Club Brugge nog in de running om de derde Belgische club te worden die overwintert op het kampioenenbal, na Anderlecht in 2000-2001 en AA Gent in 2015-2016. Lazio en Club Brugge, dat vandaag is aangekomen in Rome, bikkelen op de slotspeeldag om de kwalificatie voor de achtste finales. De Belgische kampioen moet winnen, voor het team van Simone Inzaghi volstaat een draw.

Volledig scherm © EPA