Auteur Raf Willems viert 30ste verjaardag van Champions League: “Het is groter dan de wereldbeker maar dreigt zichzelf te vernietigen”

Niet Romelu Lukaku met Inter Milaan maar Kevin De Bruyne met Manchester City won de Champions League dit seizoen. Precies dertig jaar eerder zegevierde een andere landgenoot in de allereerste editie van de Champions League. Raymond Goethals was toen trainer van Olympique Marseille. “Hij is een van de vele markante figuren uit de CL-geschiedenis die zonder het voetbal allicht in de goot waren beland”, vertelt Raf Willems, die met ‘Het gouden boek van de beker met de grote oren’ terugblikt op een rijke geschiedenis. “Raymundo werd de ‘strateeg van het bierviltje’ genoemd, omdat hij zijn tactiek vluchtig ergens neerkrabbelde”, zegt hij. “Wat een contrast met Louis van Gaal, die twee jaar later zou winnen met Ajax. Goethals was een schelm/anarchist en moest het hebben van intuïtie, terwijl bij Van Gaal alles berekend was. Marseille-voorzitter Tapie sprak zijn spelers soms toe. Daarna zei Goethals: ‘Luister niet naar hem, hij kent niks van voetbal!’ (lacht)”

Gouden generatie

Na Goethals brak een droge periode aan voor de Belgen in de Champions League, op een korte invalbeurt van Daniël Van Buyten in een verloren finale van Bayern na. “Pas met de opkomst van onze ‘gouden generatie’ zagen we wat vaker Belgen schitteren. Denk aan de glansrol van Thibaut Courtois bij Real Madrid vorig jaar en zeker ook aan Divock Origi, de supersub bij Liverpool. Zijn prestatie tegen het Barcelona van Messi plaats ik op dezelfde hoogte als die van De Bruyne dit jaar in de halve finale tegen Real.”

Karikatuur?

Dat zo weinig Belgen de Beker met de Grote Oren mochten vasthouden, komt uiteraard ook omdat onze ploegen nooit ver doorstoten. “Club Brugge overwinterde dit jaar, maar zoiets was al een tijdje geleden”, zegt Willems. “De reden is natuurlijk geld: Belgische clubs kunnen niet op tegen de budgetten van de grote Europese ploegen. Hoe meer schulden een club maakt, hoe groter als het ware de kans om de beker binnen te halen. De spelerslonen zijn gigantisch hoog. Dat systeem is ontspoord. De Champions League is eigenlijk groter dan de wereldbeker maar dreigt zichzelf te vernietigen.”

