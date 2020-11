Atlético nog lang niet zeker van kwalificatie na zoutloos gelijkspel tegen Lokomotiv

Het werd een frustrerende avond voor Yannick Carrasco en Atlético Madrid. Aanvankelijk begonnen Los Colchoneros nog goed, met pogingen van Joao Felix, Carrasco en Llorente. Maar al snel deemsterden de Madrilenen weg. Lokomotiv Moskou werd voor rust nog nauwelijks in verlegenheid gebracht en hield makkelijk stand.

Zelfde spelbeeld na de rust. Atlético wou wel, maar creëerde o zo moeilijk kansen. Twintig minuten voor tijd leek Koke dan toch de verlossing te brengen. Yannick Carrasco trapte in twee tijden op doel, Koke verlengde de rebound binnen. De Spanjaard stond echter enkele centimeters buitenspel. Geen feest voor Atlético, dat wanhopig bleef verder zoeken. Zo wanhopig dat Joao Felix een van de betere schwalbes bovenhaalde om een penalty te versieren. Zonder resultaat. Gimenez was er nog het dichtste bij: zijn kopslag scheerde de paal.

Atlético blijft aanmodderen in de Champions League. Het kan voor de tweede keer niet winnen van Lokomotiv Moskou en telt nu amper 5 punten na vier speeldagen, al staan ze wel nog op de tweede plaats in groep A. Een resultaat halen tegen Bayern München lijkt evenwel een must om helemaal zeker te zijn van de achtste finales. Er zijn makkelijkere opdrachten tegenwoordig.