Atlético kruipt na domme rode kaart Carrasco door het oog van de naald in groep B, Origi matchwinnaar voor Liverpool

Champions LeagueAtlético Madrid is in groep B door het oog van de naald gekropen. De Madrilenen wipten van een virtuele Europese uitschakeling naar een tweede plaats met dank aan een 1-3-zege tegen Porto. Yannick Carrasco pakte een domme rode kaart. Divock Origi was dan weer matchwinnaar bij Liverpool, dat met het maximum van de punten doorstoot. Milan is Europees uitgeschakeld, Porto moet na de winter naar de Europa League.

De tweede ronde gaat aan hem voorbij. Domme reactie, domme rode kaart. Yannick Carrasco en zijn kort lontje. Atlético plaatste zich alsnog voor de tweede ronde van Champions League na 1-3 winst bij Porto, maar mist in 2022 wel zijn energieke flankspeler in de eerste partijen van de knock-outfase. Hij kreeg rood na een impulsieve reactie. In een match met veel theater, eigen aan Porto-coach Conceiçao en Atlético-coach Simeone, kwakte Carrasco een Porto-speler aan de zijlijn nog agressief tegen de mat. Onnodig. Er ontstond tumult.

De rode kaart was nog maar de tweede uit zijn carrière, ondanks zijn korte lontje. In zijn eerste periode bij Atlético, voor hij naar China trok, zag hij eens rood in een bekerduel met Barcelona. In de voorbereiding veroorzaakte hij ook tumult nadat hij tegen Feyenoord natrapte. In elk geval: Atlético kroop door het oog van de naald in het Drakenstadion. De Madrilenen waren bij de rust virtueel uitgeschakeld in Europa.

VIDEO: Bekijk hier de rode kaart van Yannick Carrasco

Origi matchwinnaar bij Liverpool

Dat Atlético doorstoot in de Champions League heeft het dan weer te danken aan een andere Rode Duivel. Divock Origi bezorgde Liverpool met het hoofd de zege bij AC Milan (1-2). Voor een keer werd geen treffer die de geschiedenis in zal gaan, wel eentje die Liverpool het maximum van de punten bezorgde in de groepsfase. Voor Klopp en de zijnen deed match bij AC Milan er eigenlijk niet meer toe. Het was de reden ook dat Divock Origi nog eens mocht starten. Straks is gewoon weer supersub - rol die hem ook het best ligt. Op San Siro zette hij een tamme Zlatan in de schaduw. Saelemaekers viel in bij Milan. Hun CL-campagne zit erop.

Eindstand Groep B

1. Liverpool: 18 punten

2. Atlético Madrid - 7 punten

3. FC Porto - 5 punten

4. AC Milan: 4 punten

