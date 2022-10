Atlético-coach Simeone niet verrast door niveau van Club: “Ze tonen persoonlijkheid en brengen dynamisch voetbal”

“Het niveau van Club Brugge verbaast me niet”, zegt Simeone. “We hebben al hun matchen in de competitie en in de Champions League gezien. Daarin deden ze het gewoon goed. Ze tonen persoonlijkheid en brengen dynamisch voetbal met genoeg rust in hun spel. Dat was bijvoorbeeld te zien in Porto, waar ze een geweldig resultaat hebben geboekt. We weten dat we tegen een heel enthousiast Club Brugge zullen spelen.”