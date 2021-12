Aster Vranckx krijgt én grijpt zijn kans vroeger dan verwacht bij Wolfsburg: “Wat hij nu al laat zien: indrukwekkend”

Champions League Overtui­gend Manchester City klopt PSG in eigen huis, beide ploegen zeker van volgende ronde

Het resultaat van de miljardenclash in Manchester deed er eigenlijk niet veel meer toe. Man City verzekerde zich van winst in groep A, PSG sloop in zijn zog mee. Als Club Brugge in de Europa League wil overwinteren moet Clement op de laatste speeldag op clementie rekenen van die twee grootmachten. Wie stelt de zwakste ploeg op?

25 november