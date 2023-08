“Antwerp leek Griekse laagvlieger”: ondanks verlies vonden Griekse media AEK “superieur” en geven ze Great Old amper kans op CL-kwalificatie

Antwerp ligt in polepositie om de groepsfase van de Champions League te bereiken na de zege tegen AEK Athene. Toch is het vertrouwen in Griekenland allerminst aangetast. Lokale media zijn er zelfs gerust in dat AEK zich volgende week met gemak zal kwalificeren - en lopen niet erg hoog op met Antwerp. “Ze leken wel Griekse laagvlieger in plaats van Belgische kampioen.”

SDNA: “Antwerp leek wel een Griekse laagvlieger”

Erg veel vertrouwen in een goeie Griekse afloop bij SDNA. ‘Sports DNA’, luidt hun slogan. Vooral Grieks sport-dna, lijkt het wel. Zij hemelen AEK op en vergelijken Antwerp met een Griekse laagvlieger. “Voetbal heeft altijd een bijzondere schoonheid. Het is niet de sport waarin de beste altijd wint, maar op lange termijn wel zijn eigen rechtvaardigheid heeft en het team beloont dat beter is. En er kan geen twijfel over bestaan, dat dit AEK is.”

“Het zat hem gisteravond in de kleine details. Die vielen in het voordeel van Antwerp uit en daarin raakte AEK wat verstrikt. Maar iedereen die deze match gezien heeft, begrijpt dat het AEK die is die mentale voorsprong heeft. Omdat ze simpelweg een veel beter team zijn dan de Belgen. Zeker als AEK volgende week weer iets verder staat, want op Antwerp liepen nog te veel dingen mis. AEK toonde in de openingsfase ook te veel respect voor dit Antwerp dan wat nodig was - misschien niet zo onlogisch na wat er tegen Dinamo Zagreb gebeurd is (toen kwalificeerde AEK zich pas na twee erg late goals, red.). Dat resulteerde in een passieve openingsfase, waarin ze Janssen te makkelijk lieten scoren.”

“Maar daarna leek het wel alsof AEK speelde tegen een Griekse laagvlieger in plaats van een Belgische kampioen. Zo groot was het verschil tussen beide teams. Het leek slechts een kwestie van tijd te zijn voor de gelijkmaker zou vallen. Neen, in dit geval moeten we het bos zien en niet de bomen. De boom is dat AEK de wedstrijd verloren heeft. Het bos is echter dat alles in het voordeel van AEK is: het heeft de tijd, de kwaliteit en kan straks rekenen op het onmiskenbare thuisvoordeel. Deze 1-0 is niet onophaalbaar, zeker in combinatie met het feit dat uitgoals niet langer ‘dubbel’ tellen. Aan AEK om volgende week de poorten open te breken.”

De kop op SDNA.

Gazzetta: “AEK overrompelde Antwerp”

“Zes kansen verprutst!” Het Griekse ‘Gazzetta’ merkte vooral grote inefficiëntie op bij AEK Athene en speelde dat ook uit in de titel. “Het is een terugkerend fenomeen sinds vorig seizoen. Daar moet AEK dringend iets aan doen. Dat het ondanks zes doelrijpe kansen en een man meer de Antwerpse muur niet kon doorbreken.”

Ondanks het gebrek aan efficiëntie ziet ‘Gazzetta’ het volgende week wel allemaal goedkomen voor de Griekse kampioen. “AEK heeft laten zien dat het superieur is aan de Belgen. Het overrompelde Antwerp bij momenten, enkel Butez zorgde ervoor dat het 1-0 bleef. Volgende week kan het in de eigen OPAP Arena zeker de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League veiligstellen.”

Sport24: “Geduld wordt codewoord”

“In de OPAP Arena moet AEK zich niet haasten, maar zich kwalificeren”, luidt de veelzeggende titel bij Sport24. Hier toch wel wat oog voor de sterke match die Antwerp speelde. “AEK slaagde er niet in om oplossingen te vinden tegen het uiterst goed voorbereide Antwerp. Na de 1-0 speelden ze vooral te haastig. Geduld wordt dus het codewoord in de return.”

“Wie dacht dat de wedstrijden tegen Antwerp makkelijker zouden zijn dan die tegen Dinamo Zagreb, kwam al snel bedrogen uit. De ploeg van Mark van Bommel heeft misschien niet de kwaliteit van de Kroaten, maar het is wel een sterke ploeg die stevig leunt op een uitstekende verdedigende organisatie. Dat bleek vooral na de rode kaart, toen ze met z’n tienen de voorsprong knap vasthielden. Voor AEK was het natuurlijk niet evident om drie dagen na die kraker tegen Dinamo Zagreb opnieuw alles te geven. Maar wie de Champions League in wil, moet alles uit de kast halen. Dat dééd Antwerp. Reken er maar op, dat ze hun huid volgende week opnieuw erg duur zullen verkopen.”

“Cruciaal wordt dat AEK Levi Garcia al dan niet recupereert. Hij was wel erg gevaarlijk, tot hij gekwetst uitviel en zijn vervanger Ezequiel Ponce een pak minder was. Hij is duidelijk nog op zoek naar de chemie met zijn ploegmaats die hij door een blessure nog niet gevonden heeft. Want het ontbreekt hem nochtans niet aan kwaliteit of scorend vermogen. Vooral dat laatste wordt belangrijk in de return. De taak van AEK zal niet eenvoudig zijn en Matias Almeida (de coach, nvdr) weet het. Maar de wedstrijd in de OPAP Arena zal een ander verhaal zijn. Match waarin AEK zich niet moet haasten, maar wel kwalificeren. Hoe dan ook.”

De opener op de site Sport24.

Sport-fm: “Kwalificatie ligt aan voeten van AEK”

“Een gratis verlies.” Zo noemde de populaire Griekse sportwebsite Sport-fm het verlies van AEK Athene op de Bosuil. Sport-fm sluit zich aan bij het gros van de andere Griekse media: AEK is dé favoriet om zich te plaatsen voor de poulefase van het kampioenenbal.

“Een dominant AEK heeft het enkel zichzelf moeilijk gemaakt gisteren door zoveel grote kansen te missen. De score weerspiegelt geenszins de prestaties van en de waardeverhoudingen tussen beide teams. AEK liet zien dat het over alle capaciteiten beschikt om volgende week de groepsfase te behalen. De kwalificatie ligt aan hun voeten.”

Volledig scherm © Photo News