Anderlecht naar Roemenië of Albanië, Gent wacht trip naar Letland of Hongarije in derde voorronde Conference League - Genk treft Shakhtar in CL

CHAMPIONS LEAGUERacing Genk kent zijn tegenstander in de derde voorronde van de Champions League. De Limburgers moeten meteen vol aan de bak: ze nemen het op tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Ook Anderlecht en AA Gent kennen hun (potentiële) opponenten in derde voorronde van de Conference League. Paars-wit reist naar Roemenië of Albanië, Gent treft - als het doorstoot een Letse of Hongaarse tegenstander.

Genk speelt de heenmatch in de eigen Luminus Arena op 3 of 4 augustus, de terugmatch in Oekraïne volgt een week later op 10 augustus. Stoten de Limburgers door, dan wacht nog een laatste voorronde voor ze Club Brugge kan vervoegen in de lucratieve groepsfase van de Champions League. Als Genk zich niet kwalificeert voor het kampioenenbal, is het automatisch verzekerd van een plek in de poules van de Europa League.

Shakhtar Donetsk is een vaste klant in de Champions League. Vorig seizoen kwam de ploeg uit in een zware groep met Real Madrid, Inter en Mönchengladbach. Shakhtar werd toen derde en plaatste zich voor de Europa League.

Straks Conference League met Anderlecht en Gent

Ook Anderlecht en AA Gent kennen hun (potentiële) tegenstanders in de derde voorronde van de Conference League. Beide ploegen zijn reekshoofd en dus was de kans op een haalbare tegenstander groot. Anderlecht neemt het straks op tegen Universitatae Craiova uit Roemenië of Laç uit Albanië.

AA Gent reist dan weer naar Letland of Hongarije om het op te nemen tegen RFX of Puskas Akademija. Gent moet zich wel nog plaatsen voor de derde voorronde. De Buffalo’s spelen in de tweede voorronde tegen het Noorse Valerenga.

