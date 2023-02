ANALYSE. Het Champions League-dilemma van Inter-coach Simone Inzaghi: ‘Big Rom’ of een allrounder van 37 naast Lautaro?

Gouden League Deze vijf spelers maakten al indruk op Gilles De Bilde in de Champions League

Club Brugge kijkt vanavond Atlético Madrid in de ogen. Een gelijkspel volstaat voor blauw-zwart om een plaats in de 1/8ste finales van de Champions League af te dwingen. Gilles De Bilde vertelt welke vijf spelers al het meeste indruk op hem hebben gemaakt tijdens deze campagne. Onze analist kiest onder meer voor twee spelers van de Belgische landskampioen. Ga je akkoord of toch niet? Bewijs dat jij de grootste kenner bent van het kampioenenbal met de Gouden League en win 5.000 euro cash.