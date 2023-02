ANALYSE. Een 37-jarige ‘twintiger’ scoort beter dan Romelu Lukaku: waarom ‘Big Rom’ bij Inter niet langer onaantastbaar is

Champions League Van der Sar en Buffon achterna: Mignolet schaart zich met vijf clean sheets in select gezelschap

Vijf clean sheets in zes groepswedstrijden in de Champions League. Enkel in de ruime nederlaag thuis tegen FC Porto moest Simon Mignolet zich omdraaien. Tegen Atlético (2x), Leverkusen (2x) en in Porto hield de Brugse goalie dus zijn netten schoon. Een straffe statistiek die nog straffer wordt door een blik in het verleden. Want Mignolet is pas de achtste doelman in de geschiedenis van de Champions League (sinds 1992/93) die vijf clean sheets pakt in één groepsfase. Gingen hem eerder voor: Van der Sar, Buffon, Reina, Subasic, Moya, Trapp en Rico.