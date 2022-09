Analist Marc Degryse blikt vooruit op de Gouden League: “Manchester City zal volgens mij aan het langste eind trekken”

“Club Brugge kan overwinteren in de Champions Leaugue, maar makkelijk wordt het niet. Als ik de ploeg afweeg tegen de voorbije campagnes, is Club in elk geval meer dan ooit gewapend. Ik ben benieuwd of Onyedika ook in de Champions League zijn mannetje kan staan. Hij gafe alvast een goede indruk in de wedstrijd tegen Cercle. Alleen achterin blijf ik mijn twijfels hebben. Of het nu Mechele of Boyata is die speelt...”