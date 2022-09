Analist Marc Degryse blikt vooruit op de Champions League: “Met Haaland erbij is Manchester City favoriet”

Marc Degryse is een echt voetbaldier. De analist en ex-profvoetballer is dan ook de ideale man om vooruit te blikken op de Champions League. “Ik denk dat Manchester City dit jaar aan het langste eind zal trekken”, aldus Degryse. “Ze proberen het al enkele jaren tevergeefs, maar met Haaland erbij moet het lukken. Bayern en PSG zijn voor mij ook twee gevaarlijke klanten. Ze zijn beide goed aan de competitie begonnen en lijken klaar om ook in de Champions League hoge ogen te gooien. Daarnaast hoop ik dat Barcelona opnieuw boven water kan komen. Met Lewandowski hebben ze een absolute topspits binnengehaald. Ook Real Madrid zal weer meedoen. Maar wat ze vorig jaar gedaan hebben, zal geen twee keer lukken.”

“Club Brugge kan overwinteren in de Champions Leaugue, maar makkelijk wordt het niet. Als ik de ploeg afweeg tegen de voorbije campagnes, is Club in elk geval meer dan ooit gewapend. Ik ben benieuwd of Onyedika ook in de Champions League zijn mannetje kan staan. Hij gaf me tegen Cercle alvast een goeie indruk. Alleen achterin blijf ik mijn twijfels hebben. Of het nu Mechele of Boyata is die speelt...”