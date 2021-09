Amateurbeelden tonen dat steward pegel van Cristiano totaal niet zag aankomen: “Toen ik hem boven mij zag staan, dacht ik dat ik dood was”

De Zwitserse steward had medische verzorging nodig en kreeg die ook meteen. Ze stelt het goed en was vooral flink geschrokken. Bovenstaande amateurbeelden tonen dat de steward, Marisa Nobile, de pegel van Cristiano totaal niet zag aankomen. “Ik werd vol geraakt op mijn achterhoofd”, zegt ze in een gesprek met Blick. “Het licht ging uit en plots zag ik Cristiano Ronaldo boven me staan. ‘Oh mijn god, ben ik dood?’, vroeg ik me af. Ronaldo bood zijn excuses aan en vroeg me of alles oké was. Ik had veel pijn, maar toen ik hem zag, was mijn hoofdpijn snel weg. (lacht)”