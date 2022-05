“Alsof Van Aert 100 kilometer op kop rijdt en laatste 10 meter fiets uit elkaar valt”: Mulder en Degryse over drama bij City en wissel De Bruyne

Champions LeagueWas hij moe? Een fysiek ongemak? Of gewoon niet lekker in de match? Kevin De Bruyne ging in minuut 70 naar de kant. Jan Mulder begrijpt de wissel niet. “Je haalt de spil van je elftal toch niet naar de kant?”

Het was een opmerkelijk moment in minuut 70. Exit Kevin De Bruyne bij Manchester City. Nog geen minuut later scoorden The Citizens, maar door de ommekeer en het ontbreken van zijn smaakmaker om de situatie alsnog om te buigen kwamen er toch vragen bij de wissel van ‘KDB’. Ook in onze studio bij analisten Marc Degryse en Jan Mulder. “Ik begrijp niét waarom Guardiola hem naar de kant haalt. Of Kevin moet hartslagmeters hebben aangehad die signalen gaven. Je haalt je spil van je elftal toch niet twintig minuten voor tijd naar de kant?”

Volledig scherm De Bruyne met Zinchenko. © Photo News

Marc Degryse verwijst naar een eventueel fysiek probleem. “Na een sprint met Modric, vlak voor rust, zag ik De Bruyne precies wat last hebben. Als hij zelf heeft aangegeven dat hij niet verder kon, dan snap ik het wel. Als er géén fysiek probleem is, vind ik het raar. Maar ook: vlak na zijn wissel maakt City de 0-1 en hebben ze enkele kansen op de 0-2. Dan spreekt niemand over De Bruyne. En hij speelde ook niet zijn beste wedstrijd.”

Hoe dan ook. Vanop de bank zag De Bruyne zich een nachtmerrie voltrekken. Of hoe Mulder het verwoordt: “Het is alsof Wout van Aert 100 kilometer op kop rijdt in de Ronde van Vlaanderen en de laatste tien meters zijn fiets uit elkaar valt. Deze match... Wonderschoon. Het afschuwelijke in de kleedkamer van City en de sensatie in die van Real. Dát is voetbal. Hoe die twee zaken met elkaar zijn versmolten.”

Volledig scherm Guardiola. © Action Images via Reuters