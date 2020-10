“Als je zó speelt in de Champions League, dan is het niet meer dan logisch dat je ook in aanmerking komt voor de Rode Duivels”

Champions League Rashford bezorgt Man United in extremis volle buit bij Paris Saint-Ger­main

20 oktober Manchester United is in groep H uitstékend begonnen aan de nieuwe editie van de Champions League. De Mancunians wonnen met 1-2 op bezoek bij Paris Saint-Germain, niet zo gek lang geleden nog finalist in de vorige jaargang. Bruno Fernandes opende al snel de score vanop de stip - al had hij wel geluk dat hij het buitenkansje mocht hernemen nadat Keylor Navas te vroeg van zijn lijn was gekomen wanneer die het eerste exemplaar van de Portugees had gered. Tussendoor verschalkte Martial zijn eigen doelman De Gea met een kopbal na een hoekschop van Neymar, maar finaal gingen de drie punten toch mee naar Manchester. Pogba bediende Rashford en die deed wat hij een jaar of twee terug nog al ‘ns deed in de Franse hoofdstad: een belangrijke goal maken.