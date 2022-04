“Als je op iemand spuwt, kan dat recht in je gezicht terugkeren”: gewaagde woorden van Bayern-coach Nagelsmann prikkelden Villarreal bij nieuwe stunt

Riskante woorden van Nagelsmann als prikkel

“Ze hebben de fout gemaakt om maar één keer te scoren. We zijn van plan dat af te straffen”, vertelde Bayern-coach Julian Nagelsmann na de heenwedstrijd in Estadio de la Cerámica, een week geleden. Het bleek de juiste prikkel voor de troepen van Unai Emery om nog een tweede maal te stunten. Want wat Nagelsmann zei, dat vonden ze maar respectloos, zo bleek gisteravond. Daniel Parejo op kop: “Ik weet niet wij hij is, maar de coach van Bayern vertelde ook dat een gelijkspelletje voor hen in de heenmatch voldoende zou zijn om door te stoten. Ik denk niet dat hij ons en ons voetbal respecteert. Als je spuwt op iemand kan dat recht in je gezicht terugkeren.”

Nagelsmann zat er gisteravond beteuterd bij op de persconferentie. “De heenmatch was cruciaal, daar waren we niet goed genoeg. Vandaag speelden we onze beste match van de afgelopen weken. Met veel intensiteit, maar het is moeilijk om kansen te creëren tegen zo’n laag blok.”

Thomas Müller slaakte een diepe zucht. “Dit is bijna niet te accepteren. We waren de betere en hadden verdiend om te winnen. Vanaf het begin hebben we de tegenstander onder druk gezet. Terecht ook kwamen we op 1-0, daarna hadden we tenminste nog een keer moeten scoren. Dat is niet gebeurd. Aan de andere kant echter hebben we eigenlijk niets weggegeven, omdat we zeer goed verdedigden. Dan krijgen zij in de slotfase toch die ene kans en die wordt benut. Dat komt bij ons heel hard aan.” Over twee duels genomen lag de verhouding wel iets anders, zei Müller. “In Spanje hebben wij met 1-0 verloren en daar mochten we niet over klagen. Zij hadden absoluut ruimer kunnen winnen.”