Alle ogen op Eden Hazard: Rode Duivel staat vanavond voor nieuwe test in CL-clash tegen Inter

Champions LeagueReal Madrid is in Milaan. Net als vorig jaar treft Real in de groepsfase van de Champions League Inter. Toén scoorde Eden Hazard in Guiseppe Meazza. Dit is een nieuwe test voor Hazard.

Twaalf maanden later hebben zowel Inter als Real Madrid een nieuwe trainer. Antonio Conte is opgevolgd is door Simone Inzaghi, bij ‘De Koninklijke’ ging Zizou en kwam Carlo Ancelotti.

Het is bekend dat Zidane op het eind vrij afstandelijk was tegenover zijn spelersgroep. Ancelotti zorgt voor meer warmte. Gareth Bale had het recent over “een andere sfeer, beter voor mij”, en gisteren verscheen in de Madrileense pers een interview met Vinícius die op zijn beurt sprak over “het vertrouwen van Ancelotti”.

Ook Eden Hazard spreekt in termen van “top” als het over Ancelotti gaat.

Hazard heeft enkele hoopvolle weken achter de rug. Zijn goede prestaties bij de Rode Duivels kregen vorig weekend een verlengstuk tegen Celta – Hazard speelde een prima uur vooraleer hij moe naar de kant werd gehaald.

“Hoewel hij niet scoorde, was Eden zeer goed”, vertelde Ancelotti achteraf op de persconferentie. “Zijn samenwerking met Benzema verloopt uitstekend.”

Maar Inter is Celta niet, of Estland. Het examen voor Hazard wordt lastiger in Milaan.

De nationale krant ABC spreekt van ‘Hazard geeft tekenen van zijn terugkeer, maar laat niemand emotioneel worden’.

De Champions League behoort voor de socio’s van Real Madrid veel meer tot het DNA van de club dan de Spaanse competitie. Florentino Pérez is zelfs bereid om La Liga ondergeschikt te maken aan een mogelijke Super League. Zo is ook het missen van de titel in juni geen reden geweest om een institutionele crisis af te roepen. Daarentegen, u herinnert zich hoe de wereld verging na de uitschakeling van de club in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea.

Veel druk

Hazard zal vanavond dan ook met argusogen gevolgd worden door de Madrileense media. De druk gaat voor hem in Milaan met een ruk omhoog.

Maar ook bondscoach Roberto Martínez kijkt nieuwsgierig uit naar de wedstrijd van vanavond. Want stel je voor dat Eden Hazard straks uitblinkt. Dán komt de realiteit dat de Rode Duivels over drie weken in de Final Four van de Nations League over de beste Hazard kunnen beschikken, steeds dichterbij.

Milaan, de volgspot op Eden Hazard, vanavond vanaf 21u.

