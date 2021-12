Ajax schrijft geschiedenis met 18 op 18 in groepsfase, Dortmund zwaait Champions League uit met ruime zege

Ajax overwintert voor het eerst in de clubhistorie zonder verliespunten in de Champions League. Sébastien Haller opende de score in de 8ste minuut tegen Sporting. Hij heeft in alle groepsduel gescoord en mag zich voorlopig met tien treffers topscorer van de Champions League noemen. Nuno Santos maakte gelijk, na een foutje van Perr Schuurs. Antony tekende vlak voor rust voor 2-1 en David Neres en Steven Berghuis lieten de score in de tweede helft verder oplopen (4-1). Bruno Tabata bepaalde in de slotfase de eindstand namens de kampioen van Portugal.