Aftellen naar zijn 100ste assist voor Man City kan beginnen: De Bruyne dirigeert zijn team naar zege tegen Olympiakos

Champions LeagueDe motor begint warm te draaien. Vijf assists in zeven dagen. Een voet in meer dan zeventig procent van de doelpunten: Kevin De Bruyne drukt zijn stempel in de cijfers.

Die 9,5 miljoen euro die een club krijgt voor kwalificatie in de groepsfases krijgt, zit zo goed als in de pocket van Man City. De verwachtte negen op negen. Poulewedstrijden zijn nooit een probleem geweest voor het elftal van Pep Guardiola. De miserie situeert zich doorgaans erna. In knock-outwedstrijden ontbreekt het Man City aan het iets. Ervaring met ontgoochelingen hebben ze ondertussen al genoeg. Kevin De Bruyne kent het brokkenparcours uit de broekzak. Het is al vijf jaar vergeefs wachten op een finale.

City wurmde zich in eigen huis voorbij Olympiakos. Zonder veel overschot in de score – de dominantie op het veld was veel groter. In afwachting van de terugkeer van zijn spitsen - topschutter Sergio Agüero - is het zich behelpen voorin. Ferran Torres maakte de enige goal op aangeven van Kevin De Bruyne, die een bal in een tijd had doorgespeeld. De Spaanse nieuwkomer werkte knap af. De Bruyne trok figuurlijk een krijtstreepje bij achter zijn naam.

In het slot zette hij er nog eentje bij. Invaller Gabriel Jesus, terug fit, blies zijn slim passje in het dak van het net. De Braziliaan zette een telefoonhandje aan het oor. De Bruyne maakte zijn rekening. Dat is vier assists in drie Champions Leaguewedstrijden. Vijf in een week – ook in de Premier League was hij afgelopen weekend aangever. Het onderstreept zijn belang als strateeg bij dit City. Leider van een tandeloos pak. Zie de grote gele band om de arm.

Nog negen te gaan

De Bruyne zit nog niet in topvorm. Zijn vizier staat nog niet helemaal goed afgericht – zie een schot dat hij hoog in de tribunes jaagde. Alleen zijn stats spreken wel. In de laatste zeven dagen heeft hij direct een voet in ruim zeventig procent van alle City doelpunten. Vijf keer met de beslissende pass. Als hij zo doordoet, staat zijn teller voor nieuwjaar op 100 assists bij Man City. Zou hij zelf op de hoogte zijn van de tussenstand? Die staat op 91 in officiële wedstrijden. Nog negen te gaan.

Het wordt aftellen naar nieuwjaar: 9, 8, 7, 6,...

Aan dit tempo heeft hij eind november de kaap van de honderd gerond.

In het slot kwam Felix Nmecha De Bruyne aflossen. Broer van de Anderlecht-aanvaller. Vooral in de jongste ziet Guardiola een toekomst. João Cancelo zette de 3-0-eindstand op het bord.

