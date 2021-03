Achterhaald: wat Haaland en Sevilla-keeper Bounou elkaar toeriepen

Champions League‘t Was gisteravond weer tijd voor de grote Haaland-show. Het Noorse fenomeen van Borussia Dortmund scoorde twee keer tegen Sevilla , maar vooral zijn laatste treffer ging over de tongen. Na z’n penalty te hebben binnengeknald, liep Haaland provocerend naar de Sevilla-keeper en riep ‘m iets toe. Maar wat?

In de beginfase van de tweede helft zette een onstuitbare Haaland Dortmund op een 2-0-voorsprong, maar de videoref had voorafgaand een penaltyfout gezien. Het doelpunt van de Noorse spits werd geannuleerd en hij mocht het proberen vanop de stip. Sevilla-doelman Yassine Bounou pakte de elfmeter van Haaland en daagde de spits uit door in zijn gezicht te schreeuwen - wat hij precies riep, was toen nog niet meteen duidelijk.

Alleen had de VAR terecht opgemerkt dat de keeper te vroeg van zijn lijn was gekomen. De penalty moest opnieuw genomen worden, met weer Haaland achter de bal. De Noor koos dezelfde hoek, maar deze keer kon Bounou er onvoldoende bij en dus scoorde Haaland toch z’n tweede van de avond.

Hij vierde zijn tweede treffer door recht voor Bounou te juichen, tot groot ongenoegen van de Sevilla-spelers. Wat Haaland richting de Sevilla-keeper riep? “Ik weet het zelf niet. Ik zei gewoon hetzelfde dat hij naar mij riep toen ik de eerste penalty miste”, liet de recordbrekende youngster nadien optekenen bij Duitse media.

Enkele goede luisteraars, waaronder journalist Juan Sebastian Perez, konden horen wat er geroepen werd bij de eerste penalty. Sevilla-keeper Bounou zou ‘Kiricocho’ geroepen hebben, een kreet die ook vanuit de tribunes te horen was.

Maar waarom ‘Kiricocho’? Daarvoor moeten we enkele decennia terug in de tijd. Kiricocho is de naam van een fanatieke supporter van de Argentijnse eersteklasseclub Estudiantes de La Plata. Hij was zelfs zo’n begenadigd supporter dat hij bijna elke training van z’n club bijwoonde. Maar, en daar begint de legende achter de man, bij zowat elke training dat hij toekeek, liep een van de spelers een blessure op.

Carlos Bilardo, de coach van Estudiantes begin jaren 80, was een zeer bijgelovig man, en was dus gevoelig voor dergelijke verhalen. Maar in plaats van Kiricocho van de trainingen te bannen, huurde hij ‘m net in om de tegenstanders te verwelkomen.

Of het nu door Kiricocho kwam of niet, Estudiantes zette daarop een magistrale reeks neer en won zo zelfs de titel in 1982, met maar één verliesmatch. Toevallig of niet was dat ook de enige wedstrijd waarbij Kiricocho de tegenstander niet had begroet.

De ‘legende van Kiricocho’ verspreidde zich uiteraard als een vuurtje doorheen heel het Spaanssprekende voetbal. En de naam van de fanatieke supporter werd vanaf dan gebruikt als een manier om de tegenstander ongeluk toe te wensen. Dat het nu gebruikt wordt door Sevilla, is zelfs niet zo toevallig. Na een tussenstop bij de Argentijnse nationale ploeg, waarmee hij in 1986 wereldkampioen werd, ging Bilardo aan de slag bij, u raadt het al, Sevilla.

Zo ook dus in het Westfalenstadion gisteren. En met succes, initieel toch. Haaland miste maar mocht z’n strafschop overdoen na ingrijpen van de VAR. En deze keer haalde de Noor zelfs kracht uit de ongelukskreten van de Spanjaarden.

“Om eerlijk te zijn, was ik wel een beetje nerveus voor de tweede penalty. Toen de keeper na de eerste strafschop in mijn gezicht schreeuwde, dacht ik dat het des te mooier zou zijn om nog een doelpunt te maken”, vertelde Haaland achteraf aan Sky Deutschland.

En dat deed hij ook. Netjes in de rechterhoek - Bounou was kansloos. “Ach, blijkbaar is er in deze wereld dan toch karma”, besloot Haaland met een brede grijns op het gezicht.

