ACHTER DE SCHERMEN. Op de bank bij Real of niet, Eden Hazard blijft het zonnetje van Madrid: “Ik leef nog altijd mijn droom”

Buitenlands voetbal“Ola-la-la-la, la Belgique.” Als Eden Hazard (31) in zijn element is, heeft de wereld dat geweten. Of toch België. Een tweede zonnetje brandde dinsdag in Madrid. Een Rode Duivel vertelt over zijn verleden, heden en toekomst. Met veel leut ertussen. Een sfeerreportage vanachter de schermen op het oefencomplex in Valdebebas. Met een billenkletser met Real-legende Roberto Carlos: “Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.”