AC Milan voor het eerst sinds 2012 in kwartfinales na doelpuntloze draw bij Tottenham, van de Belgen speelt enkel Origi bijrol

Zonder overschot. AC Milan staat voor het eerst in elf jaar nog eens in de kwartfinale van de Champions League. Van zijn drie Belgen speelde in Londen enkel Divock Origi een bijrol.

Sommige Champions Leaguematchen verdienen zoveel woorden eigenlijk niet. Ook als ze met tien minuten vertraging beginnen door een spelersbus die zich heeft vastgereden in het Londense verkeer - het was een soepje daar.

In minuut 80 mocht ook Divock Origi nog eens opdraven bij AC Milan. Veel was er toen nog niet gebeurd. Een echt schot op doel van Tottenham, twee pogingen tussen de palen van AC Milan.

Bij de Rossoneri namen ze daar vrede mee. Met een 1-0 uit de heenmatch op zak moest Milan niet winnen. Zonder te sprankelen staan ze in de volgende ronde. Of ze die zullen overleven, is geen zekerheid. Voor coach Stefano Pioli is het de eerste keer dat hij in een Europese kwartfinale staat. Vooruitgang.

Bij Milan was in de basiself geen plaats voor zijn Belgen. Ook dat is tegenwoordig normaal. De onvoorspelbare Alexis Saelemaekers pendelt tussen basis en bank, maar heeft het af moeten leggen tegen Junior Messias. Voor het uur mocht hij de geblesseerde Messias af komen lossen.

Milans derde Belg kwam in het Tottenham Stadium enkel van de bank om zich op te warmen. Twintig minuten lang zonder invalbeurt. Ook dat was op zich geen verrassing. Charles De Ketelaere had zaterdag tegen Fiorentina zijn kans gekregen. Zonder ze helemaal te grijpen. Bovendien was eerste keus Brahim Diaz weer fit.

De pogingen tussen de palen voor Milan werden er in het slot nog drie. Een ongeïnspireerd Tottenham gaf op geen enkel moment de indruk Milan met de rug tegen de muur te zetten. Te weinig drive. In het slot moesten ze nog met zijn tienen voort, na een drieste ingreep van de onbesuisde Christian Romero. Ook dat hielp niet.

Harry Kane kwam in blessuretijd toch dicht bij een treffer. Zijn kopbal vond Maignan op zijn weg. Op de counter mikte Divock Origi op de paal.

