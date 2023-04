AC Milan verslaat Napoli in Italiaans onderonsje, Italiaanse journalisten nemen ref op de korrel in San Siro

Osimhen keerde twee weken terug met een spierblessure na interlandverplichtingen. Zonder hem kreeg Napoli elf dagen terug meteen kletsen van AC Milan: 0-4. In de Serie A kunnen de Partenopei zo’n afranseling nog incasseren met een voorsprong van 16 punten op Lazio. Maar in de Champions League heeft Napoli die luxe niet. In de kwartfinale kan het op één week tijd over en out zijn. Dan helpt het niet dat ook die andere aanvaller, Giovanni Simeone, buiten strijd is.