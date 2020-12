Aan Lukaku alleen lag het niet: exit Inter in Europa, gemiste miljoenen zetten extra druk (op Conte)

Een draw tegen Mönchengladbach, twee gelijke spelen tegen Shakthar, twee nederlagen tegen Real Madrid. Bij Inter staarden ze gisteren, rond de klok van elf, in de spiegel. Een uitschakeling die ze enkel aan zichzelf hebben te wijten. Antonio Conte maakte niet altijd even gelukkige keuzes. Zijn kamikazevoetbal brak Inter in het begin van de campagne zuur op. De Nerazzurri speelden zelden als een team. Achterin stond een defensie in zijn eerste vier matchen te bibberen op de benen. On-Conte, on-Inter. Zijn balans helde iets te fel naar voren.

‘Big Rom’ boog het hoofd. Met vier goals in vijf matchen was hij goed voor 60 procent van de productie. Twee keer redder in nood tegen Mönchengladbach: vier doelpunten goed voor evenveel punten. Zonder Lukaku, zo weet ook Conte, zat het Europese avontuur van Inter er voor woensdagavond al op. De Duivel als kunstmatige beademing voor een elftal dat op het kampioenenbal een vonk mist.

Thriller

De laatste match was een thriller. Niet voor hartlijders. Vijf minuten voor tijd stond het nog altijd nul-nul. Een doelpunt volstond voor een zege en kwalificatie. Voor beide teams: Inter en Shakhtar. Alleen kregen de Italianen hun overwicht niet omgezet in doelpunten. De lichaamstaal van ‘Big Rom’ bij de gemiste pogingen van zijn ploegmaats zei alles. Ballen vlogen niet de richting uit die hij had gehoopt.

Spitsbroer Lautaro trof de lat en kopte voor rust op doelman Trubin na een gemeten voorzet van Lukaku. Bastoni en Skriniar kraakten hun schot aan de zestien. Lautaro jaagde een volley overhaast over. Rond de zestien zocht ook ‘Big Rom’ zelf zijn weg. Zijn schot werd prompt afgeblokt. In de herneming zweefde een schot langs de verkeerde kant van de paal.

Eerder dan dat hij het aanspeelpunt was in de zestien, de laatste bestemming, was Lukaku tegen Shakhtar eerder betrokken in de opbouw. Twee kopkansen kreeg hij na de pauze. Een moeilijke, een subtiele. Doelman Trubin sloeg met een straffe reflex zijn poging weg onder de lat. Was dat Inters grootste kans? Lukaku greep zichzelf naar het hoofd. Hoe had de tiener die bal onder zijn lat weggehaald?

Met de moed der wanhoop ging Inter in het slot op jacht naar dat ene doelpunt. Alexis Sánchez erin, Christian Eriksen en co. Alexis kwam er twee keer dicht bij. Bij zijn laatste poging kopte hij pardoes op Lukaku die in de weg stond - doelman Anatoliy Trubin had op de juiste plaats gestaan en onze landgenoot stond bovendien buitenspel.

Zo sukkelde Inter uiteindelijk uit Europa. Als laatste in een groep waarin je altijd zou hebben gedacht dat Real Madrid en Inter zich zouden plaatsen.

Zou dit de legacy zijn van Antonio Conte? Voor de derde keer in vijf campagnes - een met Juventus, twee met Inter - strandt zijn team in de groepsfase.

Voor 10 miljoen euro nettosalaris hadden de Chinese eigenaars net iets meer verwacht van hun trainer, die blijft hameren op een project dat tijd nodig heeft.

De gemiste miljoenen zetten extra druk op de financiën die vorig seizoen door Covid al richting 100 miljoen euro verlies gingen. Er gaat een rem op de groei.

Lukaku verdween na het laatste fluitsignaal snel in de kleedkamers. Enkel in zijn laatste wedstrijd en die ene match tegen Real heeft hij zichzelf iets verwijten.

Zijn tweede domper in Europa in zes maanden na die own-goal in de Europa Leaguefinale tegen Sevilla.

Lukaku verhindert zelf de winning goal van Alexis Sanchez:

Het slotoffensief van Inter levert niets op

Mulder en Degryse over Inter en Lukaku

