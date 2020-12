3-0! Club Brugge boekt cruciale zege tegen Zenit en dwingt 'finale' af in Rome

Efficiëntie was vooraf het codewoord. Zeker in de wetenschap dat Club momenteel niet swingt. Maar efficiënt was blauw-zwart. Eén kans in de eerste helft, meteen prijs. Charles De Ketelaere, weer hij. Uitgespeeld in de spits, trapte ‘CDK’ zonder verpinken een door Zenit slecht weggewerkte voorzet van Ricca binnen. Het is recent als anders geweest met Club, remember Lazio vorige maand en vooral de Brugse campagne vorig seizoen.