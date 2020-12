10 miljoen netto geen succesgarantie: er blijft ook dit jaar een spook onder het bed van Inter-coach Conte huizen

Zo nu en dan wordt echtgenote Elisabetta in het holst van de nacht wakker. Dan reikt ze haar arm naar de andere helft van het bed op zoek naar warmte om vast te stellen dat die weer akelig leeg is. Het leven zoals het is, vrouw van een toptrainer, levensgezellin van een rusteloze ziel. Conte is naar verluidt op zijn gekst als hij alleen is, verzonken in gedachten na een nederlaag.