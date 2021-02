10 memorabele knock-out Champions League-wedstrijden uit de 100 van Real Madrid: diepe dalen, maar nog hogere toppen

Champions LeagueGeen andere club deed het hen al voor. Real Madrid speelde gisteren als eerste ooit zijn 100ste wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League. Tussen de 1-0 zege in de kwartfinales tegen Juventus in 1995 en de 0-1 winst gisteren bij Atalanta Bergamo, was De Koninklijke goed voor 52 overwinningen, 173 goals en 7 gewonnen finales. En een heleboel legendarische momenten, zoals hieronder blijkt.

De knapste Champions League-goals van Real (deel I)

De knapste Champions League-goals van Real (deel II)

1999-2000: ‘underdog’ Real klopt Valencia overtuigend in finale

Tweede finale, tweede keer prijs voor Real Madrid. Nochtans was De Koninklijke vooraf niet de uitgesproken favoriet. Voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League stonden twee clubs uit hetzelfde land in de finale. De eindstand uit de eigen competitie gaf dus een kleine indicatie van de verhoudingen tussen de finalisten. In La Liga had Real het seizoen afgesloten op een vijfde plaats, twee punten achter Valencia.

In de Primera Division pakte de Koninklijke ook maar 1 op 6 tegen Valencia. Maar op weg naar de CL-finale hadden ze wel komaf gemaakt met Manchester United en Bayern München. In de eindstrijd ging Real op dat elan door. Morientes, McManaman en Raúl zorgden voor een 3-0 overwinning om af te rekenen met Valencia en de kwelgeesten uit La Liga.

2001-02: El Clásico in de halve finale

Real Madrid en Barcelona troffen elkaar een eerste keer op het kampioenenbal. En al meteen op een steenworp van de finale. Meer dan voldoende ingrediënten dus voor onvervalst topvoetbal. De Koninklijke won de heenwedstrijd in het hol van de leeuw met 0-2, dankzij doelpunten van Zidane en McManaman.

Maar om te zeggen dat Real al met één been in de finale stond, was het te vroeg. Santiago Bernabéu moest een burcht worden om een ambitieus Barcelona ook in de terugwedstrijd af te stoppen. De thuisploeg hield stand en kwam net voor rusten zelfs op voorsprong via Raúl. Meteen na rust zette Helguera met een own-goal de 1-1 eindstand op het bord. Genoeg voor Real om de finale te halen, die het uiteindelijk won van Bayer Leverkusen dankzij dié volley van Zidane.

Volledig scherm Frank De Boer schermt de bal af van Zidane. © AP

2002-03: doelpuntenfestijn in Manchester

11 goals leverde een dubbele confrontatie tussen Real Madrid en Manchester United in de kwartfinales op. Real won de heenwedstrijd in eigen huis met aardige 3-1 cijfers (goals van Figo, Raúl (2) en van Nistelrooy voor United). Toen Ronaldo in de terugmatch op Old Trafford al vroeg de 0-1 aantekende, leek De Koninklijke de schaapjes helemaal op het droge te hebben. Wat volgde was een heus spektakelstuk. Ronaldo bracht de bezoekers nog tweemaal op voorsprong, maar United veerde telkens terug op. In de slotfase bezorgde Beckham de Mancunians zelfs nog een 4-3 zege, maar Real Madrid stootte wel door.

2008-09: grootste nederlaag in Liverpool

Het kan natuurlijk niet altijd rozengeur en maneschijn zijn. Ook Real Madrid gaat op het kampioenenbal al eens stevig de boot in. De Koninklijke deed dat het felst op bezoek bij Liverpool, in de terugwedstrijd van de achtste finales van het seizoen 2008-09. In de heenmatch had Real al een 0-1 thuisnederlaag moeten slikken, toch reisden ze nog met goede moed naar Anfield. Maar die werd snel de kop ingedrukt. Torres, Gerrard (2) en Dossena loodsten The Reds naar een klinkende 4-0 zege.

2011-12: uitschakeling na penalty’s tegen Bayern München

Het voordeel van met 4-0 onderuitgaan is dat het klaar en duidelijk is, en je er weinig tegen in kan brengen. Uitgeschakeld worden na strafschoppen is dan weer een heel pak pijnlijker. Het overkwam Real Madrid in 2012, op een zucht van de finale. De Koninklijke verloor de heenwedstrijd van de halve eindstrijd met 2-1 bij Bayern, maar zette dat in eigen huis recht. Cristiano Ronaldo zorgde al na een kwartier voor een 2-0 voorsprong, maar Robben zette nog voor het halfuur de stand die tot strafschoppen leidde op het bord. In de penaltyreeks misten Ronaldo, Kaká en Ramos, voor Schweinsteiger de beslissende omzette en Bayern naar de finale trapte.

2013-14: grootste overwinning bij Schalke 04

Een 1-6 overwinning behalen in de heenwedstrijd. Dan sta je met meer dan anderhalf been in de volgende ronde. In 2014 behaalde Real Madrid op bezoek bij Schalke 04 zijn grootste overwinning in de knock-outrondes van de Champions League. De drie pionnen van de fameuze BBC-voorlinie - Benzema, Bale en Cristiano Ronaldo - namen elk twee doelpunten voor hun rekening. De eerredder van Huntelaar was een magere troost voor Schalke, te meer omdat Real ook de terugwedstrijd vlotjes met 3-1 won. Op weg naar La Décima, de begeerde tiende eindzege.

Volledig scherm Ronaldo, Benzema en Bale kenden een fijne avond in Gelsenkirchen. © ap

2013-14: revanche op Bayern

Net als twee jaar eerder was Bayern München opnieuw de laatste hindernis tussen Real Madrid en de finale. En Real nam wraak voor de penalty-uitschakeling. De Koninklijke deelde een eerste steek uit in de heenwedstrijd, die het met 1-0 won na een goal van Benzema. Maar in de terugmatch in Duitsland werden de puntjes nog eens heel stevig op de i gezet. Ramos en Ronaldo troffen elk twee keer raak om Real een duidelijke 0-4 zege en een ticket voor de finale te bezorgen.

2013-14: La Décima binnenhalen tegen stadsgenoot Atlético

Een tiende eindzege op het Europese kampioenenbal was nu echt binnen handbereik voor Real Madrid. Alleen stadsgenoot Atlético stond hen nog in de weg. Maar die konden ook terugblikken op een mooi parcours, waarin ze AC Milan, Barcelona en Chelsea achter zich lieten. Atlético kwam via Godín zelfs op voorsprong in de finale en zette vervolgens een stevig blok neer. Thibaut Courtois moest zich pas in de toegevoegde tijd gewonnen geven, nadat Ramos een hoekschop in doel verlengde. In de verlengingen rekende Real helemaal af met zijn stadsgenoot. Goals van Bale, Marcelo en Ronaldo leverden een 4-1 zege en La Décima op.

2015-16: ‘mini-Remontada' tegen Wolfsburg

In de verste verte niet zo straf als Barcelona tegen PSG, maar ook Real Madrid had in 2016 een comeback nodig. In de kwartfinales vond het Wolfsburg, dat in de vorige ronde AA Gent had uitgeschakeld, op zijn weg. De Koninklijke verloor de heenwedstrijd in Duitsland zowaar met 2-0, en had dus nog wel wat werk voor de boeg in de terugmatch. Maar na 17 minuten was die klus al geklaard. Ronaldo scoorde twee keer in twee minuten om de stand over twee wedstrijden weer op gelijke hoogte te brengen. Diep in de tweede helft vervolledigde hij zijn hattrick om Real naar de halve finale te loodsen.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © AFP

2019: bijrol in een voetbalsprookje

Real Madrid rekende zich al rijk na een 1-2 zege op verplaatsing bij Ajax in de achtste finales. Sergio Ramos ging zelfs redelijk opzichtig op zoek naar een gele kaart. Zo miste de centrale verdediger de terugwedstrijd, maar zou hij terug mogen spelen in de kwartfinales. Maar dat was buiten een weerbaar Ajax gerekend, dat vastbesloten was om in Madrid een eerste hoofdstuk te schrijven van één de mooiste voetbalsprookjes van de laatste jaren. Real kreeg daar echter geen glansrol in. Ajax won met sprekende 1-4 cijfers en wipte De Koninklijke.