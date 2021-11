Zege in Cyprus kan AA Gent al 6,4 miljoen euro opleveren, Michel Louwagie: “Prestige is belangrijker dan de centen”

Conference leagueEen zege bij Anorthosis Famagusta levert AA Gent altijd groepswinst op. In dat geval rapen de Buffalo’s ook al 6,4 miljoen euro in de Conference League. “Maar groepswinst is belangrijker voor het prestige dan voor de centen”, zegt Michel Louwagie.

Voor een club die Europees speelt, is het altijd leuk om eind november een zuiderse bestemming aan te doen. “Ik ben met een goed gevoel naar hier afgereisd”, zegt Michel Louwagie, die bij afwezigheid van voorzitter De Witte de Buffalodelegatie op Cyprus leidt. “Het is hier schoon weer hé (lacht). Sportief staan we er goed voor, want met hetzelfde resultaat als Partizan in Tallinn zijn we groepswinnaar.” Partizan kan in dat geval nog wel evenveel punten veroveren als AA Gent, maar door de 4 op 6 in de onderlinge duels met de Serviërs finishen de Buffalo’s dan als eerste in de groep.

“De wedstrijd Tallinn-Partizan wordt al om 16.30 uur gespeeld”, weet Louwagie. “Dat betekent dat wij voor de aftrap al zullen weten wat ons te doen staat. Mocht Partizan verliezen, dan ligt onze eerste plaats al vast voor we hier in Cyprus een bal trappen. Maar ik zie Partizan eerlijk gezegd niet verliezen. Hoe dan ook weten we voor de match wat we moeten doen om de eerste plaats te pakken.”

In de competitie mag Gent dan al ups en downs kennen, met 6 overwinningen en twee gelijke spelen op 10 wedstrijden doen de Buffalo’s het goed in Europa. “Onze balans is positief, wat niet evident is als je vanaf de tweede kwalificatieronde al moet instappen. In 2019 hebben we dat ook moeten doen in de Europa League, toen hebben we in een groep met Wolfsburg en Saint-Etienne de overwintering afgedwongen en zijn we er na Nieuwjaar met wat tegenslag uitgegaan tegen AS Roma. Als je zo vroeg aan de slag moet en zoveel wedstrijden moet spelen, kost het krachten om telkens weer terug op niveau te komen.”

“Daarom ben ik ook blij dat we in Zulte Waregem gewonnen hebben”, zegt Louwagie. “Dat geeft ons toch weer een boost. Als je de resultaten van de anderen bekijkt, kan je alleen maar vaststellen dat het een goed weekend geweest is voor ons. De sfeer in de club is goed, we hebben nauwelijks problemen met geblesseerden. Alles is aanwezig om tegen Anorthosis een goed resultaat neer te zetten.”

Dat AA Gent de groepswinst al kan pakken op speeldag 5, vindt Louwagie niet zo evident: “Ik had vooraf toch wat schrik van Partizan. Die staan nog altijd los op kop in Servië, afgezien van een gelijkspel tegen Rode Ster hebben ze daar alles gewonnen. Met een vier op zes hebben we het er tegen hen goed vanaf gebracht. Nu willen we het afmaken, zodat we meteen naar de achtste finales gaan in maart. Als tweede in de groep krijg je nog een tussenronde in februari, tegen clubs uit de Europa League. We hebben dan liever geen extra wedstrijden, want we willen zo fris mogelijk zitten voor de eindsprint in de competitie.”

Als AA Gent eerste wint van Anorthosis, betekent dat meteen dat de Conference League dit seizoen al goed was voor 6,4 miljoen euro. “Maar de centen zijn nu niet het belangrijkste”, vindt Michel Louwagie. “Voor ons prestige willen we graag weer eerste in de groep zijn, zoals in 2019. We spelen nu al zeven jaar op rij Europees, we haalden vijf keer de groepsfase en we kunnen voor de vierde keer in die zeven jaar overwinteren. Dat wil toch iets zeggen.”

De goeie Europese resultaten van AA Gent weerspiegelen zich op de UEFA-ranking, waar AA Gent 56ste is met 23.500 punten. Daarmee is het Europees de tweede Belgische club, na Club Brugge, dat 37ste is. AA Gent pakte dit seizoen al 7000 punten, evenveel als Club vóór de wedstrijd tegen Leipzig gisteravond. Zo dienen de Buffalo’s niet alleen zichzelf, maar ook het Belgisch voetbal.

