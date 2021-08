Wat moet u weten over de tegenstanders van Club Brugge? Een spelersgroep van 1 miljard, dé transfer van deze zomer en een club uit de Red Bull-stal

Champions LeagueClub Brugge heeft het niet getroffen in de Champions League. Ze werden in dezelfde groep geloot als Manchester City, Paris Saint-Germain en RB Leipzig en komen zo in de ‘Groep des Doods’ terecht. Drie absolute topclubs. Maar wat u allemaal weten over de komende tegenstanders van blauw-zwart? Wij zetten het voor u op een rijtje.

Manchester City

Resultaat vorig seizoen: kampioen in de Premier League

Dit seizoen: 9de plaats (3 op 6)

Coach: Pep Guardiola

Een voorbeeld voor alle coaches, en dus ook voor Philippe Clement: “Hij is één van de trainers die je inspireren”, klonk het bij de coach van Club. “Heel interessant om zien is hoe hij zijn manier van spelen bij verschillende clubs overbracht”.

Sterspelers: Aan sterren geen gebrek bij Man City, met onze Rode Duivel Kevin De Bruyne op kop. Of wat dacht u van nieuwkomer Jack Grealish, zijn collega international Raheem Sterling of verdediger van het jaar Rúben Dias. Om maar te zwijgen over Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Kyle Walker of Fernandinho.

Volledig scherm Kevin De Bruyne © Photo News

Stadion: Etihad Stadium (55.000)

Budget: 600 miljoen euro

Palmares: 1x finale, 1x halve finales, 3x kwartfinales

Aantal Champions League-deelnames: 10

Beste resultaat in de Champions League: finalist (0-1 vs. Chelsea in 2020-’21)

Historie tegen Club: geen

Grootste zomertransfer: Jack Grealish - 117,5 miljoen euro

Marktwaarde spelersgroep: 1,06 miljard

Volledig scherm © Photo News

Paris Saint-Germain

Resultaat vorig seizoen: 2de in Ligue 1

Dit seizoen: 1ste in Ligue 1 (9 pt uit 3 wedstrijden)

Coach: Mauricio Pochettino

Na een spelerscarrière bij Newell’s Old Boys, Espanyol, PSG en Bordeaux, werd de 20-voudige Argentijnse international in 2009 coach. Vijf jaar bij Espanyol, twee bij Southampton en vanaf 2014 bij Tottenham Hotspur, waar hij Harry Kane in de spits lanceerde. Met de Spurs bereikte Pochettino in 2019 de finale van de Champions League (2-0 verlies tegen Liverpool). In januari 2021 volgde hij Thomas Tuchel op bij een zwalpend PSG, Pochettino kon de club uiteindelijk geen vierde landstitel op rij bezorgen. Zijn erelijst blijft voorlopig blanco.

Sterspelers: Neymar, Kylian Mbappé en Angel di Maria waren er al, maar twee weken geleden haalde Paris Saint-Germain met Lionel Messi de absolute toptransfer van het jaar (en van deze eeuw) binnen. Na zestien jaar bij Barcelona tekende de transfervrije Argentijn voor twee jaar bij PSG, dat eerder ook al doelman Gianluigi Donnarumma van Europees kampioen Italië transfervrij had binnen gehengeld. Real Madrid wil Mbappé weghalen bij PSG.

Volledig scherm Lionel Messi en Neymar. © EPA

Stadion: Parc des Princes (47.929 plaatsen)

Budget: 550 miljoen euro

Palmares: 1x finale, 2x halve finale

Aantal Champions League-deelnames: 14

Beste resultaat in de Champions League: finale in 2019-20, verloren tegen Bayern München (0-1)

Historie tegen Club: Champions League 2019-20, groep A, 2 wedstrijden (0-5 in Brugge, 1-0 in Parijs)

Grootste zomertransfer: Lionel Messi (transfervrij van FC Barcelona)

Marktwaarde spelersgroep: 993,95 miljoen euro

Volledig scherm © Photo News

RB Leipzig

Resultaat vorig seizoen: 2de plaats

Dit seizoen: 6de plaats (3 pt uit 2 wedstrijden)

Coach: Jesse Marsch

De Amerikaan Jesse Marsch (47) is bij Leipzig de opvolger van Julian Nagelsmann, die naar Bayern München overstapte. Marsch behoort al lang tot de Red Bull-stal. De afgelopen twee seizoenen leidde hij zusterclub Red Bull Salzburg in Oostenrijk, waar hij werd aangesteld toen Marco Rose naar Borussia Mönchengladbach vertrok. Voordien had Marsch als assistent van Ralf Rangnick gefungeerd bij Leipzig. In Amerika verdiende hij zijn strepen bij de New York Red Bulls.

Sterspelers: André Silva werd weggeplukt bij Eintracht Frankfurt en moet de grote vedette van de ploeg worden, naast de Oostenrijkse spelmaker Marcel Sabitzer (die al sinds 2014 bij Leipzig speelt) en de Duitse international Lukas Klostermann. Brian Brobbey werd bij Ajax gehaald. Met Youssef Poulsen (die er al is sinds 2013) en Emil Forsberg heeft Leipzig ook twee Zweedse internationals in de kern. De Franse verdediger Upamecano vertrok naar Bayern München.

Volledig scherm Marcel Sabitzer. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Stadion: Red Bull Arena (42.959 plaatsen)

Budget: 200 miljoen euro

Palmares: 1x halve finale, 1x kwartfinale

Aantal Champions League-deelnames: 4

Beste resultaat in de Champions League: halve finale in 2019-20 (uitgeschakeld door PSG)

Historie tegen Club: geen

Grootste zomertransfer: André Silva (45 miljoen euro) van Eintracht Frankfurt

Marktwaarde spelersgroep: 544,55 miljoen euro

Volledig scherm © Photo News