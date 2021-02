Wat een domper! Dinamo Kiev knikkert Club Brugge uit Europa League na late goal Buyalskiy

Geen De Ketelaere, wél Mignolet dus bij Club voor de cruciale terugmatch tegen Dinamo Kiev. Eindelijk eens wat goed nieuws was dat voor Club in deze barre coronatijden, al had ook Horvath of eender welke doelman zijn netten proper gehouden tegen het Kiev dat we in de eerste helft te zien kregen. Even, heel even leken de bezoekers een ander gelaat te gaan tonen vorige week, maar uiteindelijk voetbalden ze werkelijk geen kans bij elkaar. Niet dat Club wél zo gevaarlijk was voor de pauze, maar de thuisploeg was niet diegene die moest scoren natuurlijk met die 1-1 uit de heenmatch in het achterhoofd. Toch was de beste kans voor Bas Dost, maar hij kopte de voorzet van Dirar recht op Kiev-doelman Bushcan.