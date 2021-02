Wat een domper! Dinamo Kiev knikkert Club Brugge met late goal uit Europa League

Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En zo bleek het gemis van Noa Lang, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Mats Rits, Stefano Denswil en Matej Mitrovic dan tóch van het goede teveel voor Club. Het duurde tot voorbij het uur vooraleer Mignolet - die in tegenstelling tot De Ketelaere negatief bleek bij de hertest en toch kon spelen - een eerste keer aan het werk moest om een schot van de ingevallen Shaparenko uit zijn doelvlak te ranselen. Tot dan had blauw-zwart alles onder controle. Maar de mannen van interimcoach De Mil kropen almaar meer achteruit en zouden het dus over zichzelf afroepen. Iets wat wellicht níet gebeurt, als je de ervaring van de hierboven genoemde namen tussen de lijnen hebt staan.