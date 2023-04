Voor de eer en... de centen: halve finale Conference League kan voor Anderlecht missen van play-off 2 compenseren

KIJK. “Die vinger op de mond, akkoord. Maar dat Haaland rode kaart vierde als goal, is best gemeen”

Nieuwe match, nieuwe goal van Erling Braut Haaland. Naast 32 doelpunten in 28 Premier League-matchen, zit de Noorse geweldenaar ook in de Champions League aan 12 stuks in 8 duels. En dan miste hij zowaar nog een strafschop in de Allianz Arena. Maar de Noorse spits irriteerde ook, vonden onze analisten Jan Mulder en Marc Degryse in de VTM-studio.