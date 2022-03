Voetbal was bijzaak in overbodige City-Sporting: eerbetoon voor Oekraïner Zinchenko

Champions LeagueManchester City staat in de kwartfinales van de Champions League. Dat was eigenlijk na de heenmatch (0-5) al beklonken. De grootste overwinning voor Guardiola en co is misschien wel de prestatie van hun Oekraïense linksachter, Oleksandr Zinchenko.

“Number 11... Oleksandr Zinchenkooo...” Het Etihad Stadium galmde een pak decibels luider toen hun linksachter werd afgeroepen.

De liefde is groot. De steun voor Oekraïne mogelijks nog groter. Het was al een overwinning op zich dat Zinchenko aan de aftrap stond. Pep Guardiola gunde zijn linksachter de afgelopen weken wat meer rust. Vooral mentaal.

“Ik ben al een week aan het huilen”, zei de 25-jarige Oekraïner in een emotioneel betoog bij de ‘BBC’. “Het maakt niet uit waar of wanneer, soms komt het gewoon uit het niets. Beeld je de plek in waar je geboren bent, waar je bent opgegroeid. En dat daar nu gewoon een kale vlakte is.” Op Instagram deelt Zinchenko voortdurend beelden van de ravage in zijn thuisland. “De sportwereld kan niet aan de kant blijven staan bij problemen als oorlog, agressie en dood.”

Begin maart, in de bekerwedstrijd tegen Peterborough, stond Zinchenko ook al in de basis. Hij was zelfs aanvoerder en kwam toen op met de vlag van z’n land gedrapeerd over de schouders. De Champions League is nog een ander niveau, maar als de heenmatch met 0-5 gewonnen is, kan er altijd wat meer.

Handrem

De match straalde dat ook uit. City speelde vrijblijvend, met de handrem op. Zelfs dan kon Sporting Lissabon geen vuist maken. De grootste kans was voor de thuisploeg. Sterling koos voor de chip oog in oog met Adan, maar de doelman had dat doorzien. De Bruyne bleef na zijn demonstratie tegen stadsrivaal United trouwens aan de bank gekluisterd.

Even opschudding vlak na rust. Zinchenko trok de aanval op gang met een gemeten cross. Jesus was het eindstation, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. Randgevalletje. Invallersdoelman Scott Carson hield Paulinho aan de overkant nog van de 0-1.

Het bleef 0-0. Manchester City staat in de kwartfinales. Voetbal is in tijden van oorlog nog meer bijzaak. En het applaus voor Zinchenko was het hoogtepunt van de avond.

