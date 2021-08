Vincent Kompany: “De financiële impact van de Conference League? Daar ben ik niet mee bezig”

“Het voelt als een echte bekerwedstrijd”, begint Kompany zijn persbabbel voor de terugmatch tegen Vitesse in de laatste voorronde van de Conference League. “Duidelijk is het wel: we moeten winnen. Ook Vitesse staat voor dezelfde taak, al spelen zij wel thuis. Voor ons is het ook een match die we vol energie willen aanpakken met als doel om de kwalificatie af te dwingen.”

Kwalificatie voor de Conference League zou een (beperkte) financiële boost betekenen voor Anderlecht. Wie de groepsfase haalt, is al zeker van 3 miljoen euro. “De financiële impact is mij totaal onbekend”, aldus Kompany. “Het gevoel dat we als ploeg hadden vorige week thuis tegen Vitesse en de beleving van de fans: dát is alles wat ik moet weten. De Conference League halen is belangrijk voor deze jongens, en dat hebben we ook uitgestraald. Oké, perfect was het niet in de heenmatch, maar we toonden wel intensiteit en waren op niveau. We kregen al een mooie Europese avond en hopen dat dit seizoen nog te mogen meemaken. Of er nog gesproken is over de gemiste penalty van ‘Rafa’? Neen, helemaal niet. Dat ligt in het verleden.”