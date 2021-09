Vanhaezebrouck wil meer initiatief zien: “Odjidja kan beterschap brengen”

Hein Vanhaezebrouck hoopt enkele belangrijke pionnen te recupereren voor de match tegen Anorthosis Famagusta. Odjidja, Depoitre, Okumu, Nurio en Samoise trainden deze ochtend alvast weer mee. “Ze hebben niet veel trainingen afgewerkt, we moeten afwachten wat de reactie is”, zegt Hein Vanhaezebrouck. Anderzijds is Chakvetadze out. “Giorgi kan zondag misschien wel spelen, maar Anorthosis komt te vroeg”, aldus HVH. “Met die andere jongens gaan we geen risico’s nemen.”

Een fitte Odjidja zou voor de creativiteit kunnen zorgen die nodig is tegen Famagusta. “Bij mij begint het van achter uit”, zegt Vanhaezebrouck. “Dat is het voetbal dat ik wil zien en dat ik de laatste matchen een beetje heb gemist. Het initiatief van achter uit, beginnen met een snelle en verzorgde opbouw, dat is achterwege gebleven. Dan kijkt iedereen naar de nieuwkomers, maar ik kijk veeleer naar de anciens. Zij moeten de voortrekkers zijn, zij moeten de ruggengraat van de ploeg vormen. Misschien komen er een paar terug die bij die ruggengraat horen, dan hoop ik dat zij ook de anderen terug op niveau te krijgen.”

Quote Het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat het na het uitvallen van Kums allemaal is gaan verbeteren. Hein Vanhaezebrouck

Als er over anciens gesproken wordt, kijkt iedereen ook naar Sven Kums, die tegen Cercle een mindere wedstrijd speelde. Dat zag Vanhaezebrouck toen ook, maar de coach wil nu toch nuanceren: “Niet alleen Sven Kums is vervangen. Er was al een vervanging bij de rust, op het moment dat Sven eruit ging, kwamen er drie nieuwe in. Het lag dus zeker niet alleen aan Kums, maar aan meerdere spelers. De wissels die het verschil hebben gemaakt, lagen misschien niet eens in zijn zone. Het was eerder offensief dat we meer gevaar kregen. De inbreng van Lemajic maakte dat wij voorin meer duels gingen winnen en gevaarlijker werden. Het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat het na het uitvallen van Kums allemaal is gaan verbeteren.”

Positieve arrogantie

Famagusta heeft zijn competitiestart gemist, met amper 3 punten uit 3 wedstrijden. Onderschatting zou evenwel een valkuil kunnen zijn. “Met alles wat wij meegemaakt hebben, moeten wij vooral naar onszelf kijken”, vindt Vanhaezebrouck. “We hadden in Tallinn ook zeker geen gevoel van onderschatting, maar we zijn daar veel te laks begonnen. Dat wil ik veranderd zien, maar tegen Cercle Brugge was het weer van dat: te weinig initiatief, te weinig lef, te weinig kwaliteit in de opbouw. Dat moet echt veel beter.”

“Als er spelers zijn die dat zouden kunnen verbeteren, dan is Odjidja er daar één van, maar ook Hjulsager. Dat zijn mannen die een zekere arrogantie over zich hebben, maar ik vind dat positieve arrogantie. Als het rendement er is bij henzelf, dan mogen zij veeleisender gaan zijn naar de anderen. Dat is een goeie zaak voor deze groep, want we hebben er te weinig die in staat zijn om anderen op hun plaats te zetten.”

Volledig scherm Andrew Hjulsager. © BELGA