Van flegmatieke spelertje bij City Pirates tot hoofdmacht Juventus: “Je kan Koni De Winter vergelijken met een jonge Vincent Kompany”

CHAMPIONS LEAGUE Vanavond Benfica-Bay­ern op VTM2: kan Vertonghen Lewandow­ski deze keer wél afstoppen, of staat hem wéér een afgang te wachten?

Velen hebben het geprobeerd, weinigen zijn erin geslaagd: Robert Lewandowski (33) afstoppen. Hoe doé je dat? Vanavond mag Jan Vertonghen, dat in de Champions League met Benfica Bayern München (LIVE vanaf 20.35 uur op VTM2 te bekijken) ontvangt, nog eens een poging ondernemen. De laatste keer dat de Rode Duivel Lewandowski in de ogen keek, kreeg hij een... 2-7 om de oren. “Ik voel me beschaamd hier te staan", klonk het twee jaar geleden, toen Tottenham een historisch pak slaag kreeg. Benieuwd of het vanavond anders loopt.

20 oktober